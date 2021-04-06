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南加清晨連3震 房子顫抖、家具狂掉

記者邵敏╱綜合報導
今晨洛杉磯南部發生三次地震 ，華人被震醒無法入睡。（FOX11視頻新聞截圖）
今晨洛杉磯南部發生三次地震 ，華人被震醒無法入睡。（FOX11視頻新聞截圖）

5日凌晨洛杉磯南部地區接連發生三次地震南加各地居民都感受到這一系列震波，有華人稱震感明顯。

美國地質調查局表示，第一次芮氏規模3.3地震，發生於凌晨4時15分，在Lennox地區附近，深度為12哩。一分鐘後，另一場小型的芮氏規模2.5地震在Lennox西北0.42哩處發生。第三次也是最大的一次地震芮氏規模4.0，凌晨4時44分在同一區域發生，深度也是12哩。

接連而來的地震，喚醒南加各地眾多居民。美國地質調查局稱，在Playa del Rey、聖塔蒙尼卡（Santa Monica）、嘉甸那（Gardena）、麗浪多灘（Redondo Beach）、布班克（Burbank）和托倫斯（Torrance）等地區都感受到了地震。

華人密集城市亞凱迪亞市、阿罕布拉市、蒙特利公園市等居民在社交媒體上發布消息，稱有強烈震感，被地震驚醒後無法入睡。

居民Deshawn Waters說：「我凌晨4點多被震醒，整個房子所有東西都在顫抖，電視、牆壁，很多東西都掉下來，很瘋狂。」

今晨洛杉磯南部發生三次地震 ，華人被震醒無法入睡。（The Next Calif...
今晨洛杉磯南部發生三次地震 ，華人被震醒無法入睡。（The Next California Earthquake網站）

截至目前，沒有人員傷亡和重大財物損失報告。地質學家表示，通常地震震級達到芮氏規模4或5以上時，才會發生破壞。

地震發生後，地震學家Lucy Jones表示關注，她在推文中稱：剛在南加地區發生的芮氏規模4.0地震很深，在12哩處，在洛杉磯醒著的大多數人，都會感覺到震感。

地震 南加 美國

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