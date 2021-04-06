南加清晨連3震 房子顫抖、家具狂掉

今晨洛杉磯南部發生三次地震 ，華人被震醒無法入睡。（FOX11視頻新聞截圖）

5日凌晨洛杉磯南部地區接連發生三次地震 ，南加 各地居民都感受到這一系列震波，有華人稱震感明顯。

美國 地質調查局表示，第一次芮氏規模3.3地震，發生於凌晨4時15分，在Lennox地區附近，深度為12哩。一分鐘後，另一場小型的芮氏規模2.5地震在Lennox西北0.42哩處發生。第三次也是最大的一次地震芮氏規模4.0，凌晨4時44分在同一區域發生，深度也是12哩。

接連而來的地震，喚醒南加各地眾多居民。美國地質調查局稱，在Playa del Rey、聖塔蒙尼卡（Santa Monica）、嘉甸那（Gardena）、麗浪多灘（Redondo Beach）、布班克（Burbank）和托倫斯（Torrance）等地區都感受到了地震。

華人密集城市亞凱迪亞市、阿罕布拉市、蒙特利公園市等居民在社交媒體上發布消息，稱有強烈震感，被地震驚醒後無法入睡。

居民Deshawn Waters說：「我凌晨4點多被震醒，整個房子所有東西都在顫抖，電視、牆壁，很多東西都掉下來，很瘋狂。」

今晨洛杉磯南部發生三次地震 ，華人被震醒無法入睡。（The Next California Earthquake網站）

截至目前，沒有人員傷亡和重大財物損失報告。地質學家表示，通常地震震級達到芮氏規模4或5以上時，才會發生破壞。

地震發生後，地震學家Lucy Jones表示關注，她在推文中稱：剛在南加地區發生的芮氏規模4.0地震很深，在12哩處，在洛杉磯醒著的大多數人，都會感覺到震感。