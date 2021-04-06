資深新聞人郝亦塵逝世 享壽96歲

曾活躍於南加多個社團的前新聞工作人員郝亦塵，3月31日逝世，享壽96歲。（郝亦塵家屬提供）

資深新聞人郝亦塵，於3月31日逝世，享壽96歲。他從台灣移居美國 逾50年，曾任聯合報駐美國西岸辦事處主任，活躍於南加多個社團。

郝亦塵祖籍河北省三河縣，1922年7月4日生於南京市，畢業於國立安徽大學經濟系，隨後服務於政府機關，並在多處任教。期間曾兼任香港南洋日報駐台灣特派員，後出任行政院新聞局國内宣傳處專員，繼升任科長。

郝亦塵42歲時移民美國定居洛杉磯 ，受聘為聯合報駐美國西岸辦事處主任，辦理聯合報國際航空版推廣及撰寫海外通訊業務，並在加州大學 進修，同時任職Union Bank，歷19年才退休，異邦創業，勤奮逾常。

1976年台北聯合報關係企業在美國紐約及舊金山兩地開辦世界日報 ，洛杉磯由郝亦塵與吳炯造（不幸英年早逝）共同開創世界日報在南加州發行，廣告及撰發地方新聞等業務，報紙由舊金山編印，運來洛杉磯分發。郝吳兩家兼辦事處，真所謂「草創」達五年有餘；直至1982年，世界日報始有正式社址掛牌辦事，並開始在本地印報。郝亦塵繼續擔任業務代表，服務聯合報企業半世紀，以至終老。

郝亦塵（右二）2019年獲得南加州華人寫作協會會長王美頒發特別貢獻獎，表彰他多年來輔助該會的功勞。王美說，郝亦塵為人正直低調，熱心社區事務，她非常尊崇他。圖左一是該會監事吳宗錦，圖右一是該會另一位監事廖茂俊。（郝亦塵家屬提供）

郝亦塵來洛杉磯後加入洛杉磯洛國語浸信會，迄今50餘年，並與妻子林淑清加入松柏合唱團。

郝亦塵周末及假日從事華僑社團服務，熱心公益，曾先後參與創立中華益壯會，參加全美中華聯誼會，和好友發起創辦南加州華人寫作協會，與創設聖瑪利諾國際獅子會，参與創建美國樂齡會（AARP) 華人分會，並曾参加南加州華文記者聯誼會，中華戰略學會，美華團結自强協會，華僑救國聯合總會等，在這些社團都曾擔任過重要職務。

郝亦塵與林淑清共育有三女， 及外孫男女三人，近喜獲一重孫女，四代同堂，均學有所成，孝親敬長。