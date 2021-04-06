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疫情解悶 虛擬駕車免費悠遊全球50城市

編譯組／綜合報導
Drive and Listen網站，圖為古巴的哈瓦那市街景。（網站截圖）
Drive and Listen網站，圖為古巴的哈瓦那市街景。（網站截圖）

由於新冠肺炎疫情原因，很多人都無法駕車到各處自由旅行，現在隨著各行各業重啟，希望駕車出行者愈來愈多，但很多人會擔心外出旅行是否安全。一個新問世的免費網站，提供人們虛擬駕車旅行體驗，或許正是眼下很多人需要的。

據ABC13報導，這個網站稱為Drive and Listen，是目前網上最令人獲得禪意體驗的網站之一，不過需要提醒，可能上久了可能會上癮！

該網站由土耳其一名學生Erkim Seker首創設立，他在德國留學，渴望一邊聽著廣播，一邊開車返回家鄉。App可以讓使用者開車在世界上50個城市旅行，並同時收聽當地電台的廣播節目，以及街道上的各種實景聲音。

你可以點擊某個城市，比如古巴的哈瓦那（Havana），先出現幾秒黑白靜態畫面，隨即就出現駕駛在路上，在哈瓦那市街道行駛，一邊收聽當地電台廣廣播，一邊瀏覽哈瓦那的市井風情。

Drive and Listen網站。(網站截圖）
Drive and Listen網站。(網站截圖）

這是一種虛擬現實體驗，帶你到各地城市，畫面清晰，還可以設定行駛速度。駕駛中，會按照交通信號指示行駛，也可以在印度街頭看到漫遊的牛。一旦使用，你或許就不會罷手了。

網址：https://driveandlisten.herokuapp.com/

古巴 疫情 德國

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