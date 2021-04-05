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SB-82專題／罪犯被當成弱者保護 搶劫案將增加

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞市議員，律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)之前曾是檢察官，所以他深知SB82法案如被通過的危害。（鄭博仁提供）
亞凱迪亞市議員，律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)之前曾是檢察官，所以他深知SB82法案如被通過的危害。（鄭博仁提供）

2014年加州選民通過的第47提案，如今民主黨人又推出「升級版」SB-82法案，在華人社區備受矚目。該法案由民主黨籍加州參議員斯金納（Nancy Skinner）提出，意圖把若干搶劫（robbery）減輕為小偷罪(petty theft)。南加法界人士認為，此舉不僅將檢察官的權力拿走，且鼓勵犯罪，將罪犯當成「弱者」保護。

亞凱迪亞市議員、律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)之前曾是檢察官，認為SB-82法案如通過，將給司法系統帶來很嚴重的傷害，等於將檢察官的權力取走。如果檢察官沒有足夠的管轄權力，很多案子就無法起訴了。一般的輕罪，很多罪犯人只服10%到20%的刑期，更有的人當天就被放出來。

雖然47號提案與SB-82法案，本意是出自人性的善意，希望改變法庭方式，且因有很多案件被告，以西裔和非裔占多數，但要相信檢察官可以做出客觀公平判斷。事實上，SB-82也有很多檢察官反對。

他說，如果SB-82法案通過，未來所有不涉及持刀槍等致命武器搶劫，或沒有造成受害者嚴重傷害的案件，都會由重罪降為輕罪，此舉會直接威脅亞太裔社區，很多亞太裔社區民眾都對這項法案可能帶來的潛在後果，感到擔憂不安。即使目前一系列的亞裔仇恨暴力事件已在全美引起輿論關注，但罪犯還是敢繼續針對亞太裔施加暴力。不少商家和個人，未來可能會更容易遭受盜竊或其他犯罪的威脅，情況恐會惡化。

不少受害人儘管可能沒有遭到法律定義針對肢體的嚴重襲擊，但精神層面上遭受創傷更為嚴重。因此大家需要團結一致，向社會傳遞強烈信息，讓仇恨和暴力犯罪的罪犯，不會逍遙法外。

律師劉龍珠認為，SB-82法案如通過，不是阻止犯罪而是鼓勵犯罪，把罪犯當作弱者，而非把受害人當作弱者。以往入室盜竊和搶劫都是重罪，入室盜竊最高刑期六年，搶劫最高刑期九年。47號提案通過後，只要不超過950元的盜竊就是輕罪，所以罪犯只能偷。但偷的難度比搶要高，如果SB-82法案通過，搶錢只要不超過950元就是輕罪，那光天化日的搶劫案會日益增加。

他說，如果把罪犯當作弱者，沒錢就去搶和偷，那政府乾脆直接發錢就好了，大家都不用上班，去做偷搶的弱者就好。這個邏輯很荒謬，等於是鼓勵犯罪。

劉龍珠認為，加州治安已經讓民不聊生、遍地殺氣，目前第一要務是罷免洛縣檢察長賈斯康(George Gascon)，他無權修改法律，撤銷若干重罪被告求處加重刑期的規定。其次，華人應該站出來抗議不公，發出自己的聲音。

SB-82法案是將2014年加州47提案繼續推展，如SB82通過，所有非持致命武器的搶劫罪一律降為輕罪（misdemeanor）。除非搶劫掠案件中受害人嚴重受傷，才作重罪（felony），但法律上嚴重受傷的定義很狹窄，不容易定罪。簡單來説，通常受害者被打致眼腫、鼻爆、紅腫等，犯人若非持致命武器，根據SB-82法案，都只是輕罪。

亞凱迪亞市議員鄭博仁。（鄭博仁提供）
亞凱迪亞市議員鄭博仁。（鄭博仁提供）

加州 民主黨 華人

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