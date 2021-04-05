SB-82專題／身形弱小成目標 老弱婦孺心生恐懼：加州不再宜居

不少華人人人自危，認為如SB82法案通過。加州越發不適合安居。（Susan郭提供）

將財物價值低於950元，且沒有使用致命武器的搶劫，定義為輕罪的SB-82法案，在華人 社區引發巨大反響，尤其是亞裔 仇恨在美國風起雲湧的背景下，華裔人人自危，認為如該法案通過，加州 越發不宜安居。

亞凱迪亞華人市議員戴守真認為，偷多少錢都是偷，搶劫也是一個道理，無論金額多少，及是否使用武器，都是犯罪。不該為這些犯罪的人推脫，尤其亞太裔身形相對弱小，比較更容易成為搶匪目標。如果法案通過，難道是讓更多犯人出來搶亞裔財物？如果真的是為亞裔好，應該把法律制定的更加嚴格才是正經。同時他認為在法律面前，人只有好壞之分，沒有人種分別。

亞市居民Susan郭表示，該法案剝奪了檢察官的權力，只要受襲擊的人沒有重傷，兇手沒有拿武器就可定義為輕罪，等於是降低犯罪成本。重傷的定義也沒人知道，讓手無寸鐵的老百姓生活在恐怖中。施暴者可能沒有致命武器，但可以用拳頭來傷害老弱婦孺。這不是一個好的法律，尤其是亞裔仇恨的大環境之下，亞裔本來就給人好欺負的影響。

這個法案沒有考慮大環境，等於給犯罪的人更多機會犯罪，對社會治安有害，希望州長紐森把關。對於亞裔來說，現在人身安全是一個關鍵問題，加州如果通過這項法案，是反人類的。最近發生在紐約地鐵裡非裔毆打亞裔的事件，就是活生生的例子，打人者沒有武器，完全用拳頭，但給被害人帶來身心傷害，這些是無法單純用重傷輕傷來判斷。

華人秦先生表示，如SB-82被通過，他難以在加州安居。亞裔被搶劫偷盜，與2014年公投通過的47號法案有直接關係，只要盜竊不超過950元，一律改為輕罪。現在升級版的SB-82法案又在闖關，一旦闖關成功，和47號法案一樣直接傷害到華人社區。些要求增加警力和治安的義工，都只是頭痛醫頭，腳痛醫腳的行為，廢除47號法案和阻止SB-82法案，才能從根源上解決問題。