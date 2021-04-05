我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

SB-82專題／身形弱小成目標 老弱婦孺心生恐懼：加州不再宜居

記者張宏／亞凱迪亞市報導
不少華人人人自危，認為如SB82法案通過。加州越發不適合安居。（Susan郭提供）
不少華人人人自危，認為如SB82法案通過。加州越發不適合安居。（Susan郭提供）

將財物價值低於950元，且沒有使用致命武器的搶劫，定義為輕罪的SB-82法案，在華人社區引發巨大反響，尤其是亞裔仇恨在美國風起雲湧的背景下，華裔人人自危，認為如該法案通過，加州越發不宜安居。

亞凱迪亞華人市議員戴守真認為，偷多少錢都是偷，搶劫也是一個道理，無論金額多少，及是否使用武器，都是犯罪。不該為這些犯罪的人推脫，尤其亞太裔身形相對弱小，比較更容易成為搶匪目標。如果法案通過，難道是讓更多犯人出來搶亞裔財物？如果真的是為亞裔好，應該把法律制定的更加嚴格才是正經。同時他認為在法律面前，人只有好壞之分，沒有人種分別。

亞市居民Susan郭表示，該法案剝奪了檢察官的權力，只要受襲擊的人沒有重傷，兇手沒有拿武器就可定義為輕罪，等於是降低犯罪成本。重傷的定義也沒人知道，讓手無寸鐵的老百姓生活在恐怖中。施暴者可能沒有致命武器，但可以用拳頭來傷害老弱婦孺。這不是一個好的法律，尤其是亞裔仇恨的大環境之下，亞裔本來就給人好欺負的影響。

這個法案沒有考慮大環境，等於給犯罪的人更多機會犯罪，對社會治安有害，希望州長紐森把關。對於亞裔來說，現在人身安全是一個關鍵問題，加州如果通過這項法案，是反人類的。最近發生在紐約地鐵裡非裔毆打亞裔的事件，就是活生生的例子，打人者沒有武器，完全用拳頭，但給被害人帶來身心傷害，這些是無法單純用重傷輕傷來判斷。

華人秦先生表示，如SB-82被通過，他難以在加州安居。亞裔被搶劫偷盜，與2014年公投通過的47號法案有直接關係，只要盜竊不超過950元，一律改為輕罪。現在升級版的SB-82法案又在闖關，一旦闖關成功，和47號法案一樣直接傷害到華人社區。些要求增加警力和治安的義工，都只是頭痛醫頭，腳痛醫腳的行為，廢除47號法案和阻止SB-82法案，才能從根源上解決問題。

亞凱迪亞市議員戴守真。（戴守真提供）
亞凱迪亞市議員戴守真。（戴守真提供）
華人認為該法案剝奪了檢察官的權利，只要受襲擊的人沒有重傷，兇手沒有拿武器就可定義...
華人認為該法案剝奪了檢察官的權利，只要受襲擊的人沒有重傷，兇手沒有拿武器就可定義為輕罪，等於是降低犯罪成本。（Susan郭提供）

亞裔 華人 加州

上一則

SB-82專題／GPS誘餌包裹逮人 警：已見效果

下一則

SB-82專題／罪犯被當成弱者保護 搶劫案將增加

延伸閱讀

47州提限制性投票法案 相關法案短時間內激增

47州提限制性投票法案 相關法案短時間內激增
加州4月起滿50歲可接種 53歲紐森打了嬌生疫苗

加州4月起滿50歲可接種 53歲紐森打了嬌生疫苗
加州獲逾38萬劑 州長紐森帶頭打嬌生

加州獲逾38萬劑 州長紐森帶頭打嬌生
加州4月起滿50歲可接種 53歲紐森打了嬌生疫苗

加州4月起滿50歲可接種 53歲紐森打了嬌生疫苗
加州疫情趨緩 逾半選民反對罷免紐森

加州疫情趨緩 逾半選民反對罷免紐森
紐森撥760萬元 助灣區弱勢社區接種

紐森撥760萬元 助灣區弱勢社區接種

熱門新聞

河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23
洛杉磯市街頭搶案，紅衣黑人嫌犯走向受害者。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭 黑人嫌犯重拳擊倒路人搶劫背包手機

2021-04-01 15:18
柯斯塔梅沙(Costa Mesa)警方28日在搜尋一對嫌疑人。（警局臉書）

南加華人常進出的購物中心停車場 驚傳兩人被搶

2021-03-28 17:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船