47號提案大開善門 SB-82將搶劫變小偷 加州成罪犯天堂

亞凱迪亞警局推出GPS包裹追蹤數年。（亞市警局）

在加州民主黨 人大力推動下，2014年先通過了47號提案，使財物損失在950元以下的財產犯罪，從重罪變成輕罪，嫌犯被定罪後，刑期不得超過一年，當時監獄人滿為患，後來2020年又發生新冠疫情，許多輕罪被告根本不用進監獄服刑，進警局登記一下就可重回街頭。

為彌補這個刑事司法系統與治安的缺口，包括亞凱迪亞市警局在內的加州地方警方，想出價值以950元以上的誘餌郵包作法，讓被捕的嫌犯以重罪移送檢方，希望這些被告的刑期會在一年以上，產生一定嚇阻作用。但這只是警方的期望，等到案件移送到各地檢察機關後，檢察官會不會以重罪起訴，最後法官會不會判處一年以下刑期，都不是地方政府與警方能夠左右的事。

不料民主黨人2021年變本加厲，推出SB-82法案，堪稱47號提案的升級版，在維持950元財物損失門檻的同時，修改部分搶劫罪，變成一級小偷罪(Petty Theft in the First Degree) 輕罪，讓過去原本最重可判處九年徒刑的搶劫罪，變成刑期不得超過一年的小偷罪，形同給罪犯開亮綠燈，只要搶劫不超過950元，加州政府就是罪犯的靠山。

更有甚者，一旦SB-82法案通過，所有過去符合一級小偷罪新定義的案件，被告都可以申請法院重新審理，讓已積案如山的加州法院系統雪上加霜。

目前SB-82法案正在加州參議會討論，並通過第一闗委員會審查。民主黨人在參眾兩會都有超級多數的優勢，只要民主黨團下令，沒有什麼法案是通不過的，再加上包括州長在內的加州六大民選官員，全都是清一色的民主黨人，如果現在選民不予阻止，未來SB-82法案在參眾兩會過關，送交州長簽署生效，也不會令人意外。

面對如此嚴峻的治安形勢與立法偏差，包括華裔和亞裔在內的各族裔社區應團結一致，發聲強烈反對SB-82法案，敦促各自選區內的參眾議員 ，投下反對票，讓民主黨人知道社區的心聲。如果那位參眾議員選擇對SB -82法案投下贊成票，選民應讓該位議員未來改選時，付出應得的政治代價。