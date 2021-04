47號提案大開善門 SB-82將搶劫變小偷 加州成罪犯天堂

亞凱迪亞警局推出GPS包裹追蹤數年。(亞市警局)

在加州民主黨 人大力推動下,2014年先通過了47號提案,使財物損失在950元以下的財產犯罪,從重罪變成輕罪,嫌犯被定罪後,刑期不得超過一年,當時監獄人滿為患,後來2020年又發生新冠疫情,許多輕罪被告根本不用進監獄服刑,進警局登記一下就可重回街頭。

為彌補這個刑事司法系統與治安的缺口,包括亞凱迪亞市警局在內的加州地方警方,想出價值以950元以上的誘餌郵包作法,讓被捕的嫌犯以重罪移送檢方,希望這些被告的刑期會在一年以上,產生一定嚇阻作用。但這只是警方的期望,等到案件移送到各地檢察機關後,檢察官會不會以重罪起訴,最後法官會不會判處一年以下刑期,都不是地方政府與警方能夠左右的事。

不料民主黨人2021年變本加厲,推出SB-82法案,堪稱47號提案的升級版,在維持950元財物損失門檻的同時,修改部分搶劫罪,變成一級小偷罪(Petty Theft in the First Degree) 輕罪,讓過去原本最重可判處九年徒刑的搶劫罪,變成刑期不得超過一年的小偷罪,形同給罪犯開亮綠燈,只要搶劫不超過950元,加州政府就是罪犯的靠山。

更有甚者,一旦SB-82法案通過,所有過去符合一級小偷罪新定義的案件,被告都可以申請法院重新審理,讓已積案如山的加州法院系統雪上加霜。

目前SB-82法案正在加州參議會討論,並通過第一闗委員會審查。民主黨人在參眾兩會都有超級多數的優勢,只要民主黨團下令,沒有什麼法案是通不過的,再加上包括州長在內的加州六大民選官員,全都是清一色的民主黨人,如果現在選民不予阻止,未來SB-82法案在參眾兩會過關,送交州長簽署生效,也不會令人意外。

面對如此嚴峻的治安形勢與立法偏差,包括華裔和亞裔在內的各族裔社區應團結一致,發聲強烈反對SB-82法案,敦促各自選區內的參眾議員 ,投下反對票,讓民主黨人知道社區的心聲。如果那位參眾議員選擇對SB -82法案投下贊成票,選民應讓該位議員未來改選時,付出應得的政治代價。