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遊民加害華裔女性 華美協會關懷不變

記者啟鉻╱河濱市報導

河濱市3日發生華裔女性長者孟克杰遭遊民襲擊致死案。當地華人團體表示，將去慰問死者家屬，並呼籲市府加強治安，提醒成員外出強化安全保障。

內陸華美協會會長梁楓表示，將與部分成員近日慰問死者家屬，盡可能協助解決困難。她表示，還會要求市府改善遊民出沒地區的治安問題。部分遊民存在心理問題，有的無法自拔，他們既是受害者，也可能是成為施加傷害的人。

內陸華美協會創始人周克蕙說，這起華裔女性長者遭遊民刺殺事件，與上次河濱亞裔商家收到族裔仇恨恐嚇信的時間相距不長，不禁令人產生諸多聯想。作為當地華人社團創辦人，她此時此刻心情很複雜。以往每年協會都會去向遊民送暖，這次華人成為遊民施暴受害者。但協會幫助遊民改變社會的目標永遠不會變。協會也會提醒成員多注意安全。

南加華人全國委員會創會會長魯健業表示，雖然警方表示為隨機事件，與仇恨犯罪無關，但覺得警方言之過早。他說，警方將一名已經向路人施暴的遊民，拘捕又釋放，再次施暴導致無辜者死亡，讓人非常無奈。這說明美國社會環境惡化已是普遍現象。他呼籲，對抗亞裔仇恨犯罪，勿停留在喊喊口號，而要真正落實，保護亞裔民眾不受到傷害。

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