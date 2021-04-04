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海外中國國民黨聯盟 網上紀念蔣公和清明節

記者楊青／洛杉磯報導
美西國民黨常委謝宗煌。（記者楊青／攝影）
美西國民黨常委謝宗煌。（記者楊青／攝影）

海外中國國民黨聯盟3日主辦先總統蔣公逝世46周年暨民族掃墓節（清明節）網上紀念會，美台兩地歷史學者、國民黨黨員、蔣公舊部等緬懷其對台灣的貢獻，呼籲重振國民黨。

當天的網上紀念活動由國民黨美西常委謝宗煌主持。他回憶，46年前蔣公去世的那天晚上，他們當時正在巡邏，整個台灣罕見地風雨交加，蔣公的去世在天象中凸顯無疑。

與會者回憶了蔣公統領時代的台灣氛圍和生活感受。中央研究院歷史研究員朱浤源回顧了在1971年台灣退出聯合國之前的保釣運動第一次學生示威活動。他說，當時蔣公領導和統治下整個中華民國處於一個相當嚴峻的戒嚴時期，不少中共地下黨在台灣，台灣各方面都很保守，但學生最終還是可以前往美國駐台灣大使館抗議示威，遞交請願書，而且回到學校之後也沒有被追究責任。當時台灣正經歷從戒嚴到寬鬆的開始的時期，台灣一方面要向前衝，一方面又要穩定，蔣公的對台灣領導的平衡分寸把握非常重要。

陸軍官校33期，三軍大學陸軍指揮參謀學院張學海回憶了高中畢業後1960年進入陸軍軍官學校被選爲學生實習團團長，協助民國53年黃埔校校慶活動，他說，當天活動前夕正好遇到傾盆暴雨，各方都感覺情況不佳，但請示蔣公時，他堅持活動風雨不改。沒想到暴風雨在校慶前一個小時戛然而止，各方驚嘆。

張學海當天同時分享了那次校慶的很多珍貴照片。

國民黨華府常委表示，他這些年深研中國歷史，常常念想蔣公經歷北伐勝利和領導國軍抗戰八年，退居台灣後勵精圖治，將台灣治理非常好。他到台灣之後沒有消極悲觀，其意志力令人欽佩。對比今天台灣的政治人物，找不出幾個有蔣公的精神和堅持。他認爲，國民黨雖非執政黨，但也不希望看到國民黨唉聲嘆氣灰心喪志，希望國民黨振奮精神，重整旗鼓。

北美華人交通協會會長徐和生當天則回顧了蔣公在建設台灣所作出的巨大貢獻，將台灣的人均收入從400美元增加到超過2000美元，台灣也一躍成爲亞洲四小龍龍頭。

台灣歷史學者朱浤源。（記者楊青／攝影）
台灣歷史學者朱浤源。（記者楊青／攝影）
華人交通協會會長徐和生。（記者楊青／攝影）
華人交通協會會長徐和生。（記者楊青／攝影）
陸軍指揮參謀學院張學海。（記者楊青／攝影）
陸軍指揮參謀學院張學海。（記者楊青／攝影）

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