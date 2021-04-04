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二戰華裔老兵 97歲金凱華獲頒退伍軍人協會獎章

記者邵敏／蒙特利公園市報導
97歲高齡的華裔二戰老兵金凱華（左）出席授勳儀式。（記者邵敏／攝影）
97歲高齡的華裔二戰老兵金凱華（左）出席授勳儀式。（記者邵敏／攝影）

美國退伍軍人協會向二戰英雄華裔美軍金凱華致敬，3日上午舉行特別授勳儀式，向他頒發退伍軍人最高榮譽獎章，肯定他為美國做出重要貢獻。

97歲高齡的金凱華居住在蒙特利公園市，二戰期間加入美軍英勇作戰。不久前金凱華因中風不良於行，如今身體稍有康復，所以，該場授勳儀式特別在他家中舉行。

「金凱華先生是蒙市的光榮，也是華裔的光榮，今天對他頒發的榮譽獎章是美國退伍軍人最高的榮譽。」蒙市市長饒影凡出席授勳儀式並致詞，「華裔曾為美國作戰，為今天的和平奉獻青春、犧牲生命。華裔對於美國，無論歷史還是現在都有很大的貢獻，我們向先驅者們表示最大的敬意。」

美國退伍軍人協會中華旗隊負責授勳儀式向二戰華裔英雄致敬。（記者邵敏／攝影）
美國退伍軍人協會中華旗隊負責授勳儀式向二戰華裔英雄致敬。（記者邵敏／攝影）

美國退伍軍人協會中華旗隊負責此次授勳儀式，唱美國國歌、向二戰華裔英雄致敬。

美國退伍軍人協會中華旗隊唱美國國歌向二戰華裔英雄致敬。（記者邵敏／攝影）
美國退伍軍人協會中華旗隊唱美國國歌向二戰華裔英雄致敬。（記者邵敏／攝影）

「金凱華先生是蒙市碩果僅存的二戰老兵，今天對他的授勳就是對華裔貢獻的肯定。」洛杉機榮光聯誼會會長、中華旗隊前任隊長沈露茜，對於最近頻發華裔被歧視案件表示憤慨。她說，「華裔對美國貢獻很大，但是因為長著一張黃皮膚的面孔，今天受到了歧視以及不公平的對待。」沈露茜說，「華裔是相對安靜的一個族群，平時不大發聲，但不發聲不代表華裔不重要。今天希望能藉助這個活動發出聲音，我們是亞裔美國人，都是美國公民，始終願意為美國付出。只有團結，才能讓美國更進步。」

中國旗隊創辦人陳耀華說：「二戰時，少數族裔如亞裔、非裔第一次做飛行員，為美國作戰，貢獻很大。二戰之後，美國之所以強大，得益於各族裔的團結。現在為了讓美國再次偉大，在國內就要善待各族裔，必須要團結。」

當天上午，蒙特利公園市警察局及消防隊亦派警車、消防車，繞行金凱華的住宅並鳴笛致敬。

美國退伍軍人協會3日舉行特別授勳儀式向二戰英雄華裔美軍金凱華致敬。（記者邵敏／攝...
美國退伍軍人協會3日舉行特別授勳儀式向二戰英雄華裔美軍金凱華致敬。（記者邵敏／攝影）
華裔二戰老兵授勳，消除歧視，各族裔團結才能讓美國強大。（記者邵敏／攝影）
華裔二戰老兵授勳，消除歧視，各族裔團結才能讓美國強大。（記者邵敏／攝影）
美國退伍軍人協會致敬二戰英雄華裔美軍金凱華先生。（記者邵敏／攝影）
美國退伍軍人協會致敬二戰英雄華裔美軍金凱華先生。（記者邵敏／攝影）

美國公民 華裔 亞裔

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