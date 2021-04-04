艾爾蒙地市反仇亞遊行 200人站出來

近200位居民參加艾爾蒙地市府反亞裔仇恨活動步行及燭光集會。（記者王全秀子／攝影）

艾爾蒙地 市（El Monte）3日晚舉辦反亞裔 仇恨活動步行及燭光集會，洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）和艾爾蒙地市府、聖蓋博谷多個城市民選官員參加，反對仇恨犯罪 ，哀悼不幸遇難的受害者，同時為亞裔平等權益發聲，有近200位人參加活動。

影音來源：記者王全秀子

艾爾蒙地市議員Maria Morales表示，這場集會活動從艾爾蒙地「Holiday Inn」旅館出發，步行1.7英里至艾爾蒙地市府，然後在市府門口集會，為遭遇仇恨犯罪的亞太裔受害者點燈追思。她指出，聖蓋博谷有不少亞裔居民，希望透過此方式替亞太裔發聲，未來也將在鮑爾溫公園（Baldwin Park）、亞凱迪亞（Arcadia）等城市舉辦。

聖蓋博副市長丁言愉表示，艾市亞裔市民僅占25%，都能仗義力挺亞太裔。而聖蓋博市的亞裔市民占65％，身為華人民選官員，他更應該挺身而出，積極參與，同時也在社交媒體上號召更多居民參加。

他說，針對亞太裔的仇恨犯罪早就存在，但未受到主流社會足夠的重視，但這次不同，從總統到地方官員都在發聲。「不論族裔背景如何，我們都是美國人」，亞裔更要發出自己的聲音，而且持續努力，制止任何仇恨犯罪行為。仇恨就是犯罪！

在洛杉磯執業18年的華強律師表示，在洛杉磯舉行的維權活動她都會參加。華人維權是長期的。美國亞裔非常勤奮，為建設國家做出了重要貢獻，但並未得到相應的回報，社會對亞裔仍存在歧視和偏見。過去一年中，全美發生3800多起仇恨亞裔事件，其中7%至11%是犯罪行為，比例相當高。而她作為一名亞裔律師，呼籲民眾團結發聲，不再是啞裔，也不再是一盤散沙，要讓主流聽到亞裔的聲音。亞裔要聯合其他各個族裔，制止一切仇恨犯罪。

艾市居民唐先生表示，每位華裔民眾都應該積極站出來發聲，現場有其他族裔的居民也在為亞裔發聲，而華裔更不能抱著事不關己的態度，認為自己不是仇恨犯罪受害者就可以不用理會。他還提到，很多民眾將此事與黨派聯想在一起，他認為只要關係都華裔的切身利益，都不應該有黨派之分。