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艾爾蒙地市反仇亞遊行 200人站出來

記者王全秀子／艾爾蒙地市報導
近200位居民參加艾爾蒙地市府反亞裔仇恨活動步行及燭光集會。（記者王全秀子／攝影）
近200位居民參加艾爾蒙地市府反亞裔仇恨活動步行及燭光集會。（記者王全秀子／攝影）

艾爾蒙地市（El Monte）3日晚舉辦反亞裔仇恨活動步行及燭光集會，洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）和艾爾蒙地市府、聖蓋博谷多個城市民選官員參加，反對仇恨犯罪，哀悼不幸遇難的受害者，同時為亞裔平等權益發聲，有近200位人參加活動。

影音來源：記者王全秀子

艾爾蒙地市議員Maria Morales表示，這場集會活動從艾爾蒙地「Holiday Inn」旅館出發，步行1.7英里至艾爾蒙地市府，然後在市府門口集會，為遭遇仇恨犯罪的亞太裔受害者點燈追思。她指出，聖蓋博谷有不少亞裔居民，希望透過此方式替亞太裔發聲，未來也將在鮑爾溫公園（Baldwin Park）、亞凱迪亞（Arcadia）等城市舉辦。

聖蓋博副市長丁言愉表示，艾市亞裔市民僅占25%，都能仗義力挺亞太裔。而聖蓋博市的亞裔市民占65％，身為華人民選官員，他更應該挺身而出，積極參與，同時也在社交媒體上號召更多居民參加。

他說，針對亞太裔的仇恨犯罪早就存在，但未受到主流社會足夠的重視，但這次不同，從總統到地方官員都在發聲。「不論族裔背景如何，我們都是美國人」，亞裔更要發出自己的聲音，而且持續努力，制止任何仇恨犯罪行為。仇恨就是犯罪！

在洛杉磯執業18年的華強律師表示，在洛杉磯舉行的維權活動她都會參加。華人維權是長期的。美國亞裔非常勤奮，為建設國家做出了重要貢獻，但並未得到相應的回報，社會對亞裔仍存在歧視和偏見。過去一年中，全美發生3800多起仇恨亞裔事件，其中7%至11%是犯罪行為，比例相當高。而她作為一名亞裔律師，呼籲民眾團結發聲，不再是啞裔，也不再是一盤散沙，要讓主流聽到亞裔的聲音。亞裔要聯合其他各個族裔，制止一切仇恨犯罪。

艾市居民唐先生表示，每位華裔民眾都應該積極站出來發聲，現場有其他族裔的居民也在為亞裔發聲，而華裔更不能抱著事不關己的態度，認為自己不是仇恨犯罪受害者就可以不用理會。他還提到，很多民眾將此事與黨派聯想在一起，他認為只要關係都華裔的切身利益，都不應該有黨派之分。

聖蓋博副市長丁言愉（右）代表亞太裔發聲。（記者王全秀子／攝影）
聖蓋博副市長丁言愉（右）代表亞太裔發聲。（記者王全秀子／攝影）
民眾為遭遇仇恨犯罪的亞太裔受害者點燈追思。（記者王全秀子／攝影）
民眾為遭遇仇恨犯罪的亞太裔受害者點燈追思。（記者王全秀子／攝影）
艾爾蒙地市及多個聖蓋博谷城市民選官員參加反亞裔仇恨活動步行及燭光集會。（記者王全...
艾爾蒙地市及多個聖蓋博谷城市民選官員參加反亞裔仇恨活動步行及燭光集會。（記者王全秀子／攝影）

亞裔 仇恨犯罪 艾爾蒙地

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