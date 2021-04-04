仇視是一種病毒…南加大線上討論

視訊討論會截圖。（記者啟鉻／翻拍）

南加州大學美中學院主任杜克雷（Clay Dube ）1日主持線上討論會，主題是：仇視是一種病毒（Hate is a Virus )，邀請民選官員及專家學者，就近來發生針對亞裔 仇恨一系列事件發表各自看法，並尋求解決途徑。參與嘉賓認為，在美國 對亞裔歧視有相當長歷史，政府一些偏頗做法有強化作用，鼓勵亞裔積極參政，參與投票，而且要使其他族裔多暸解亞裔對美國貢獻歷史。

參與討論嘉賓包括，國會議員劉雲平、克羅拉多大學族裔研究學者Jennifer Ho、南加大政治學者Jane Junn、卡特中心中國項目專家劉亞偉以及南加大歷史學者Lon Kurashige。

對於美國國內正在發生的一系列歧視亞裔仇恨犯罪事件，參與討論者認為，這種歧視現在並非現在才有，而是在美國歷史上由來已久。劉雲平說，從百年前「排華法案」及歷史上的歧視亞裔移民事件，說明對亞裔歧視及仇恨並非新發生，他還提到自己在學生時代受到過歧視，而且現在仍存在在政府部門及各種場合歧視亞裔現象。迫切需要有針對性立法。南加大歷史學者Lon Kurashige也從歷史角度回顧亞裔遭到歧視事件。

Jennifer Ho表示，仇恨犯罪來自種族歧視 ，而且一系列仇恨犯罪針對亞裔女性。實際上亞裔女性在主流媒體中被物化超過一個世紀了，從而讓亞裔女性成為可有可無，遭到輕視。這也是在近期亞裔女性成為攻擊目標的原因之一。她也指出，很多攻擊者也認為，亞裔女性更容易在攻擊時不會做出過激反應。

針對亞裔如何應對仇恨犯罪。Jane Junn表示，目前在各級立法機構，亞裔民選官員還是少數，無法形成強有力的影響力量。這就需要更多亞裔積極參政，登記投票，無論是哪個黨派。關心社區事務，多與其他族裔民眾互動，尤其是亞裔年輕人。劉亞偉表示，出現仇恨犯罪原因有來自政治經濟環境的因素，比如過去幾年前任總統川普頻繁提中國威脅，拜登總統上任後，也發布中國威脅論。都對發生亞裔仇恨犯罪有影響。對於亞裔移民來說，美國有諸多鼓勵移民政策，並提供移民持續生活創業空間。如果美中關係能夠很好的處理，對消除仇恨犯罪有正面影響。

Jane Junn表示，若解決仇恨犯罪，亞裔要使其他族裔相信對美國的忠誠度，即亞裔也是美國人。Jennifer Ho表示，要通過教育，讓更多人瞭解亞裔在美國貢獻歷史，亞裔是美國重要一部分。劉雲平表示，實際上亞裔影響力逐漸在上升，從亞裔抗議仇恨犯罪集會，很多不同族裔民眾前來支持，亞裔在美國的維權團體也越來越多，相信未來，亞裔在美影響力會越來越大。