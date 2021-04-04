華人組互助會 保衛聖谷東區治安 盼更多人加入

「東聖谷亞裔治安互助會」成員與縣政委韓珍妮會面。（本報檔案照）

由南加州華人自發組織的「東聖谷亞裔 治安互助會」（East San Gabriel Citizens Against Crime），成立主要目的是為保衛東區城市治安，創造安全社會環境。目前該組織已有324位成員，希望有更多人加入，一起為亞裔聚居的東區城市加強治安。

互助會起初由羅蘭岡 幾位熱心鄰里在社群上發起，曾號召會員「一人一信」，寄給洛縣 政委員，表達對東區治安的憂慮和提升治安的要求。隨後，代表們20日與洛杉磯縣政委韓珍妮（Janice Hahn）會面，說明華裔社區對聖谷東區，如羅蘭岡等地治安的訴求。

100多位「東聖谷亞裔治安互助會」25日民眾參加線上會議，主講人包括洛縣政委韓珍妮、洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）和警方地區主管，就亞裔仇恨犯罪進行討論。

華人聚集的羅蘭岡今年初接連發生針對亞裔女性的搶劫案，給當地民眾造成不小困擾，為了提高東區治安，「東聖谷亞裔治安互助會」應運而生。

根據組織發起人之一的Alice，歡迎更多人加入。但前提是真正關心東區安全，認同提升治安。她說，隨組織壯大，將分出主管不同領域的幾組，各司其職，包括關懷組，與政府溝通組等。想要加入的民眾可以傳簡訊至626-991-9592。