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西裔婦ATM提款 遭持刀恐嚇並一路尾隨

記者王全秀子／亞凱迪亞市報導

民眾外出一定要注意個人財物安全，尤其前往銀行辦事更要留意周邊環境。近日西裔女士Garcia清晨前往亞凱迪亞市（Arcadia）的一間銀行自動提款機（ATM）取現金，被不法分子持刀恐嚇甚至一路跟蹤。Garcia當天從銀行離開後前往聖瑪利諾市（San Marino）的客戶家打掃衛生，最後才甩掉歹徒。

Garcia表示，大約兩周前某日晨7時15分，她在工作前去住家附近的銀行提款。當時銀行還沒有開門營業，她在自動提款機上查看帳戶餘額並提取了部分現金。當時另有一名男子在場，Garcia稱，她看到這名男子在自動提款機前躊躇，還好心提示，如果有疑問可以撥打自動提款機上的電話。

沒想到這名男子拿出刀威脅Garcia交出現金，Garcia嚇壞了趕緊跑到車上，立即將車門反鎖，趕緊發動汽車離開，並且給兒子打電話求助，兒子讓她打電話報警。而此時，Garcia發現這名男子竟然駕車尾隨。Garcia表示，當時是上班時間，Huntington大道上的汽車也不少，她無法甩開這名男子，而她正要前往聖瑪利諾的客戶家打掃衛生。

據Garcia描述，這名男子是一名年約25歲至27歲的年輕白人男子，中等身材。想到聖瑪利諾的客戶是一名老太太，經常打開窗戶透氣，Garcia擔心這名白人男子會跟隨到客人家，於是給老太太打電話，讓她關好門窗並打電話報警。

當Garcia抵達聖瑪利諾時，白人男子這才沒有繼續尾隨。Garcia表示，由於她未能提供白人男子具體信息，警方也無法出警。Garcia稱，當時她嚇壞了，腦袋一片空白，沒來得及記下對方車牌號。警察提醒她日後去銀行提款，盡量不要選銀行的非營業時間，尤其是太早或太晚去銀行都不太好，並且還提到現在很多人沒有工作或是不願意工作，就隨機作案向人要錢。

Garcia表示，發生這件事後她連續三晚都沒有睡好，心有餘悸。她表示，當天去銀行也正好是上班順路，否則不僅沒有時間，銀行門口也經常大排長龍，等待時間太久。經過這件事她決定以後在兒子陪同下前往銀行，藉此經歷也希望告知讀者提款時要警惕周遭環境。

聖瑪利諾 汽車 亞凱迪亞

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