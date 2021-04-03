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美華文藝季 追憶雕刻家楊英風似水年華

洛杉磯訊
「雕刻家楊英風專輯-似水華年」。（人文磚基金會提供）
「雕刻家楊英風專輯-似水華年」。（人文磚基金會提供）

由人文磚基金會暨美華人文學會主辦的美華文藝季4月人文藝術講座從本周末開講，兩場講座分別為「雕刻家楊英風專輯-似水華年」和「光之追逐-攝影與藝術的距離」。

4月3日登場的是 「雕刻家楊英風專輯-似水華年」講座、影片，介紹台灣早期傑出藝術家楊英風和當時藝術環境。特別來賓包括成功大學歷史系人文中心教授蕭瓊瑞、寬謙法師、楊英風女兒、成功大學建築碩士符昌鋒導演、芝加哥藝術學院碩士等。

楊英風是台灣早期著名藝術家，曾先後求學於日本東京美術學校（現國立東京藝術大學）、北平輔仁大學美術系、國立台灣師範大學藝術系，60年代前往義大利進行藝術研究，創作包含漫畫、版畫、雕刻及景觀與建築規劃等藝術作品。

蕭瓊瑞教授為藝術史研究專家，他將介紹楊英風的藝術風格和貢獻，與當時台灣的藝術環境。 楊英風女兒寬謙法師，自小受父親影響，目前在推廣佛教藝術。影片由學建築及電影的符昌鋒導演執導，會期中開放三部楊英風影片，3月26日-4月15 日限期免費觀賞。講座美西時間4月3日晚6至8時半；台北時間4月4日上午9時至11時半。

「光之追逐-攝影與藝術的距離」。（人文磚基金會提供）
「光之追逐-攝影與藝術的距離」。（人文磚基金會提供）

4月17日登場的是「光之追逐-攝影與藝術的距離」，主講人賴沈影曾是外科醫生，因健康提早退休，選擇攝影為人生新的目標。自紐約攝影學院畢業後專職創作，多次獲中外影展獎，並榮獲英國皇家攝影學會博學會士殊譽。 作品曾在美國藝術博物館展出。

講座美西時間4月17日晚6時至8時半；台北時間4月18日上午9至11時。講座報名constantcontact.com或[email protected]

人文磚基金會暨美華人文學會會長王曉蘭。（人文磚基金會提供）
人文磚基金會暨美華人文學會會長王曉蘭。（人文磚基金會提供）

攝影 台灣 導演

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