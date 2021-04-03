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漢庭頓圖書館迎客 美術館4‧17將開放

聖瑪利諾訊
聖瑪利諾市漢庭頓圖書館的美術館將於4月17日開放。（圖書館提供）
聖瑪利諾市漢庭頓圖書館的美術館將於4月17日開放。（圖書館提供）

聖瑪利諾市漢庭頓圖書館（The Huntington Library）的美術館將於4月17日開放，民眾可看到重新修復由Thomas Gainsborough繪畫的18世紀英國肖像畫傑作「藍色男孩」畫作，以及「Made in L.A. 2020」展覽。唯參觀者須事先預訂門票。

「Made in L.A. 2020」是 Hammer博物館每兩年一次的展覽，這次展覽將同時在Hammer博物館和漢庭頓圖書館首次亮相，並有兩個版本，展覽會到8月1日。

自去年3月以來，由於新冠疫情，漢庭頓圖書館所有美術館都關閉；但是，在獲得縣公共衛生局的許可，能安全重新開放博物館之後，漢庭頓圖書館將再次歡迎遊客參觀其三個截然不同的美術館內部，藝術畫廊的一樓和 「Made in LA 2020」展覽，包括MaryLou和George Boone畫廊，及Virginia Steele Scott 藝術畫廊的一部分。

只是所有的參觀者須事先在網上預約拿票， 網址huntington.org.。據悉，開放漢庭頓圖書館其他畫廊的事宜也在進行中。

漢庭頓圖書館 博物館 美術館

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