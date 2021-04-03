我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

加州雨雪偏少 154水庫存量僅剩半 今年恐乾旱

編譯組／綜合報導
加州水庫存水剩50%、塞拉山積雪量僅有正常59% ，加州今年乾旱機會大。圖為加州水資源局人員測量積雪量情況。(加州水資源局臉書)
加州水庫存水剩50%、塞拉山積雪量僅有正常59% ，加州今年乾旱機會大。圖為加州水資源局人員測量積雪量情況。(加州水資源局臉書)

在經歷連續兩個乾冷冬季之後，加州又再度面臨供水短缺。加州水利局表示，加州最大的154個水庫容量僅有50%蓄水量。4月初是加州重要時刻，因為雨季即將結束，州府官員開始評估兩個主要水源：水庫及積雪，預測可分配農場與市政當局水量。加州水資源局已警告4萬名水權持有人，可能僅能獲得要求的5%水量。

由於冬季降雨不足以補充水庫水量，水位正下降至驚人水平。官員們測量季節性總降雨量，記錄自當年10月到次年9月的「水年」(water year)降雨情況，預估2020-2021水年將可能成為史上第三乾旱年。

塞拉內華達山脈(The Sierra Nevada)積雪是加州最重要水資源之一，提供每年30%供應水給加州。今年內華達山脈南部雨雪量低於平均水平，積雪量僅有正常59% 。水資源局指出，該地區暴風雨發生次數少於正常情況，但因為寒冷，帶來的雪量多於雨量。

加州官員進行積雪調查評估，每年4月1日通常是加州積雪最深、雪水量最高的時間。隨著春季與夏季積雪融化，水量會補充水庫。今年，水資源局在靠近塞拉山-太浩湖附近的菲利普斯站測量有49吋積雪深度、21吋積雪水量，是該位置平均雪量水平的83%。菲利浦斯站雖然地面有一些積雪，但毫無疑問，加州正處於乾旱的一年。

水資源局發言人歐洛克(Chris Orrock)表示，州長紐森尚未宣布進入官方正式緊急乾旱狀態、指示官員為水資源短缺做準備。但儘管州府尚未正式宣布乾旱，許多專家已開始使用乾旱用語。戴維斯加大環境工程教授陸德(Jay Lund)表示，加州正邁向乾旱的一年。

水資源局官員德古茲曼(Sean de Guzman)表示，總體來看，加州在今年水年僅獲得平均水量的50%，主要水庫僅充滿了一半水量。他指出，今年是史上第三乾旱年。

積雪通常會供應加州約30%水量，隨著積雪開始融化，最大未知數是積雪夏土壤乾燥程度，以及多少水會被土壤吸收，之後才會流入河流。所以，接下來幾周十分重要，觀察有多少融雪會進入水庫。在菲利浦斯站，目前測量到積雪深度為49.5吋、積雪量為21吋，相當於該地區平均積雪83%。

德古茲曼認為，儘管水資源局將今年視為「嚴重」乾旱（critically dry），但加州情況比2012-2016乾旱期間好，加州居民一直節約用水，並須持續做下去。

加州 紐森

上一則

台灣大師吳欽、黃福壽雕刻展 寶爾博物館登場

下一則

50歲以上開打疫苗 洛縣民嘆預約好難

延伸閱讀

加州4月起滿50歲可接種 53歲紐森打了嬌生疫苗

加州4月起滿50歲可接種 53歲紐森打了嬌生疫苗
加州獲逾38萬劑 州長紐森帶頭打嬌生

加州獲逾38萬劑 州長紐森帶頭打嬌生
加州教育廳開記者會 探討亞裔教材及校園安全重啟

加州教育廳開記者會 探討亞裔教材及校園安全重啟
疫情緩解 加州汽車使用量回升

疫情緩解 加州汽車使用量回升
加州水庫存水剩50% 灣區今夏乾旱機會大

加州水庫存水剩50% 灣區今夏乾旱機會大
跨國或跨州遠距辦公報稅須知

跨國或跨州遠距辦公報稅須知

熱門新聞

網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
洛杉磯市街頭搶案，紅衣黑人嫌犯走向受害者。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭 黑人嫌犯重拳擊倒路人搶劫背包手機

2021-04-01 15:18
柯斯塔梅沙(Costa Mesa)警方28日在搜尋一對嫌疑人。（警局臉書）

南加華人常進出的購物中心停車場 驚傳兩人被搶

2021-03-28 17:36
加州大學舊金山分校傳染病學專家Monica Gandhi表示，加州不大可能會出現新冠病毒第四次激增。（ ABC7視頻新聞截屏）

3個理由 這位學者打賭「加州不會有第四波疫情」

2021-04-01 18:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃