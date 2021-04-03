鑽石獅子會助宏恩醫院 捐17萬4000隻鞋套

洛杉磯鑽石獅子會2日向南艾爾蒙地宏恩醫院捐贈超過17萬隻鞋套，傳達華人社區對抗疫第一線醫護人員的支持和關愛。（洛杉磯鑽石獅子會提供）

洛杉磯 鑽石獅子會2日向南艾爾蒙地宏恩醫院（The Greater El Monte Community Hospital）捐贈超過17萬隻鞋套，傳達華人 社區對抗疫第一線醫護人員的支持和關愛。

洛杉磯鑽石獅子會的骨幹們在會長裴映棋和聯合召集人Julie Cheng和Linger Chu帶領下，當天上午將裝有17萬4000隻鞋套的50多個大紙箱送往宏恩醫院，受到宏恩醫院歡迎和讚賞。

裴映棋表示，南加州經歷了長達一年的新冠疫情 困擾，鑽石獅子會希望做些力所能及的事情，幫助社區儘快走出疫情。在感謝所有醫護人員戰鬥在一線救死扶傷的同時，也希望正真關心他們的需要，讓醫護人員可以在安全環境下放心工作。同時也希望抛磚引玉，聯合更多民間組織和善心人士一起來關心社區，共同抗疫。

洛杉磯鑽石獅子會此次捐助鞋套活動得到了獅友和各界人士的大力支持，大家不僅慷慨解囊購買物資，也抽出時間聯絡捐助，運送物資，尤其是Julie Cheng、Linger Chu、Eileen Wang、Ryan Wang、Wei Huang、Lilian Lee、Kenny Shu等等，在短時間內聚集了眾多獅友和愛心人士及商家的力量來支持這次的捐贈活動，宏恩醫院執行長Stanley Toy Jr.、醫委員會主席Jeff Seymour等也穿針引線全力配合，最終促成捐助活動順利完成。

裴映棋介紹，作爲美國華人最大的獅子會，洛杉磯鑽石獅子會在疫情中邀請洛杉磯警察局高級警探宣導防身安全，為山貓山火萬元捐贈，協辦世界獅子會兒童和平海報比賽，參與美西銀行協辦百隻火雞和玩具慈善捐贈，舉辦學生演講比賽，關懷耆英捐贈4萬片口罩，關懷盲童，腦性麻痺患者等團體，希望自己的微薄之力會產生共鳴，把爱心接力傳遞下去。