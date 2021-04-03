介紹戒酒中心人頭 男被控拿回扣

聖塔安那聯邦法庭負責聆聽本案。（谷歌地圖）

聖塔安那一名男子被控利用向戒酒康復之家（Sober Living Home）轉介人頭、從而便於康復之家獲得更多的保險 公司補償，並據以索取回扣和賄賂，面臨多項聯邦控罪。

聖塔安那27歲男子Darius Jarell Moore周二被捕，並於當天下午在聖塔安那聯邦法庭過堂。聯邦檢察官辦公室新聞官Ciaran McEvoy表示，Moore過堂後以7萬保釋金保釋，法官令其5月3日重返法庭受審。

目前Moore被控利用向戒酒康復之家，或臨床治療轉介人頭的方式，索取和收受回扣。檢察官辦公室指稱，Moore通過一個虛假的外殼公司（shell company）從橙縣 的戒酒康復之家收受了35萬元的人頭轉介回扣費。

Moore被指控為「人頭經紀人（body broker）」，也就是不管戒酒康復之家的品質好壞，只要誰給的回扣高，他就向誰家介紹人頭，從而使得這些康復之家可以向保險公司獲得保險補償。

為獲得更多人頭，一所戒酒康復之家同意支付Moore每個月1萬元「介紹勞務費」，另一所康復之家則同意每個月給他7萬元，以便獲得更多的病人。