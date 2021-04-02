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駐洛經文處 增首辦護照、出生紙現場服務

洛杉磯訊
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處現場申請流程圖。（駐洛經文處）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處現場申請流程圖。（駐洛經文處）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處自4月1日起，每周三上午9時至12時，新增與「首辦」護照相關的「出生紙、結(離)婚文件等」預約現場申請服務。其他服務項目包括網路預約現場辦理授權書、退休金、委託書、首辦護照及換發護照領務服務，歡迎民眾利用。

「領務網路預約及登錄查詢系統」，包含預約現場申請、登錄郵寄申請、申請進度查詢三大功能。目前已開放授權書、退休金、委託書、首辦護照及換發護照等，特定領務項目提供民眾預約親辦，其餘未開放項目仍一律以郵寄方式辦理。目前該處郵寄上網登錄比例已達七成，提醒民眾郵寄前先上網登錄，並列印QR CODE，併申請案郵寄該處，經文處將會優先處理。民眾登錄後將會收到電郵通知申請進度，無須再電詢該處詢問案件進度。系統網址http://taiwanembassy.org/uslax/post/25369.html

駐洛經文處自去年11月30日起，推出「領務網路預約及登錄查詢系統」獲好評，並陸續推出服務項目。

為符合加州政府及經文處所在辦公大樓相關防疫規範，經文處於所在同棟大樓一樓104辦公室設置報到區，管制報到人數並做實名制登記，請申請民眾務必配合大樓規定保持6呎安全社交距離，測量體溫及使用手部清潔消毒劑。七樓辦公室領務大廳維持15人以下，並保持安全座位距離，請申請民眾配合遵守。

退休金 加州 社交距離

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