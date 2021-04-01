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加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

「善良」的美國能回來嗎？

洛城新語

疫情熬過一年了。近期加州確診數急降，洛杉磯縣從去年冬季最高峰每日確診近3萬人、逾2000人死亡，跌至3月30日僅有386例、26人病歿，降幅逾95%；今天起疫苗注射資格放寬，帶給我們樂觀憧憬，期待「善良」樂觀的美國能回來。

新聞視頻看紐約一位65歲亞裔婦女，街上被一名高大的非裔踢倒在地，還繼續用力猛踹她，旁邊的門房、路人竟無人制止或報警，讓人不忍和痛心。全美仇恨亞裔歪風盛行，加州也不例外，那個善良的美國哪裡去了？

疫情是天災加人禍，說法不虛。美國疫情嚴重，和川普政府疏於防疫、抗疫，絕對有關係。美國人任性、反科學，到現在還有許多人拒打疫苗、拒戴口罩。如果自己作賤自己就算了，反正生病、病歿是他家的事。

但現在，亞裔處處遇暴怒不肖分子咒罵、毆打。近日太多故事事例印證善良的美國、有教養、處處充滿溫馨的文明社會，早已離我們遠去，而是戾氣充斥、處處充滿危險，華人同胞運氣不好就可能遇上。

這些都是「人禍」，上位者如川普鼓吹「中國病毒」「功夫病毒」，開啟了潘朵拉魔盒；草根粗魯民眾有樣學樣，拿亞裔華裔出氣，讓華人戰戰兢兢。除非生活在華人密集區，否則日子難過，出門不但要躲病毒，更要防人禍加害。

我們或許可責怪川普和共和黨，但民主黨人部分做法同樣讓人不解，加州同樣也人禍肆虐。

且不說罷免州長紐森所持理由也有幾分道理，至少可警惕太左和言行不一的政客。加州民主黨一黨獨大，幾乎可「胡作非為」，法律是保護好人或壞人，民主黨似乎選擇了後者。

看看SB 82法案，嫌犯作案只要沒使用致命武器或未對受害人造成嚴重身體傷害，就不能以搶刧罪起訴；加上盜竊財物只要價值不超過950元算輕罪，可不必坐牢。

這樣的法律是不是在昭示壞人，「放心去搶劫吧，只要不帶武器、不要重傷人就好；搶奪財物不超過950元，只算小偷，哪怕是強搶推倒或毆打受害人，都不算強盜，可不必坐牢」。這樣渾蛋的法律竟是民主黨「左棍」沾沾自喜的「維護人權」做法。

不知我們選的議員，是幫占絕大多數的好人伸張正義，或是想保護極少數雞鳴狗盜之徒，博得維護人權好名聲？名為保護人權、提倡以教化代替刑獄，減輕獄政系統負擔，實際上卻是在鼓勵犯罪、保護壞人。如今華人區搶案竊案頻傳，華人受害嚴重，漸失去安全感。

什麼樣的選民，就選出什麼樣的公職人員。加州人顯然還沒受夠，還要聽任左棍宰割。入室搶劫、暴力掠奪都能除罪化，還是善良的美國嗎？

疫情早晚會過去，但各種人禍不消滅，我們永遠生活在恐懼中。善良的人民應該覺醒，明辨是非；民主黨如拒不回頭，就下台吧，只有這樣才能保護好人，找回真正善良的加州和美國。  

美國 加州 民主黨

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