河濱、聖伯納汀諾縣 下周有望進橙級

內陸河濱、聖伯納汀諾兩縣均可望在下周進入橙色級。（資料圖）

南加新冠肺炎疫情 嚴峻形勢近期正進一步緩和，隨著洛杉磯縣、橙縣宣布進入更寬鬆的橙色級別後，內陸的河濱縣（Riverside County ）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）可能在下周進入橙色級，擬允許商家增加室內營運容量，實施經濟重啟新衛生防疫規定。目前兩縣仍處於疫情次嚴重的紅色級。

河濱縣目前新冠肺炎感染數尚未達到州府規定的紅色級進入橙色級標準，該縣每10萬居民感染是4.1例，而州府要求低於4.0例。不過根據縣公共衛生官員說法，一旦在弱勢社區完成施打400萬劑疫苗 後，就可以讓該縣脫離紅色級，並可望進入橙色級。按照現在接種疫苗進度，河濱縣可望在下周進入橙色級。

一旦河濱縣進入橙色級，酒吧可以在室外提供服務，餐廳、展覽館、禮拜場所及電影院室內客容量，將從25%擴大至50%。體操館及健身中心從10%升至25%。目前該縣新冠肺炎感染人數逾29萬4000例，死亡超過4200例。感染入院患者人數持續下降。

聖伯納汀諾縣府官員也表示，可望在下周二（4月6日）前降至橙色級。該縣於3月14日進入疫情次嚴重的紅色級，近期疫情數據表明，符合10萬居民感染是4.0例的州府規定標準，或在下周進入更為寬鬆的橙色級。

與河濱縣相近的是，該縣也在近日會對弱勢社區施打400萬劑疫苗，一旦完成，就可以有條件降至橙色級，或許進入橙色級時間會提前。

該縣每10萬居民近期保持感染是3.8例，新冠肺炎檢測呈陽性比率是2.1%，弱勢社區檢測陽性比率在2.2%，符合州府規定進入橙色級標準。一旦進入橙色級，商家室內容量變化與河濱縣大致相同。

該縣自新冠肺炎疫情開始以來，感染數超過29萬例，死亡逾4000例。