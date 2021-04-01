橙縣餐飲業開心迎堂食 嘆員工難找

「眉州東坡」爾灣店也有戶外用餐。（Jay提供）

橙縣 從3月31日起進入疫情 管制較為寬鬆的橙色等級，這意味著餐廳堂吃客容量可從目前的25%增加至50%，餐飲業者大鬆一口氣說道「終於熬過來了！」。隨政府進一步寬鬆政策，客人們回來餐廳堂吃的意願也更高。不過大部分餐廳仍以外賣維持生意，畢竟疫情還沒有完全恢復。

爾灣市（Irvine）中餐館「眉州東坡」經理Jay表示，重新開放堂吃以後生意慢慢恢復，隨著可允許的客容量增加，堂吃客人逐漸增多，大約占比30%至50%，但目前仍以外賣為主。他說，有一部分客人的確很想外出用餐，原因是除了的確很久沒有在餐廳用餐外，堂吃體驗與外賣買回家吃也大不相同。

為了給客人們提供一個更安全和放心的用餐環境，他們遵守衛生局規定，將卡座之間用塑料布隔開，而且特意保持桌子間的安全距離，以及減少桌椅擺放，希望做到安全第一。

疫情以來，無論是外賣，還是疫情因為反覆，堂吃被叫停多次，餐營業者仍然堅持運營。Jay表示，他希望這樣保持穩步下去到完全恢復，這樣客人們可以像之前一樣享受美食，員工們也都可以正常上班，大家都能好起來。中餐廳「湘味館」今年3月16日才開放堂吃。老闆美紅表示，「疫情熬得太久了，但也終於等到曙光」。

美紅表示，橙縣進入紅色等級，和現在進入橙色等級，均接到衛生局通知，在允許範圍內可以開放堂吃，目前每天大約有五至六桌客人，「可能大家天天吃外賣覺得無聊，外出用餐的意願比以前也高一些」，隨著恢復堂吃，生意營業額回來了一些。

作為餐飲業者，他們希望能全方面滿足客人，疫情熬得太久，目前政府允許餐廳堂吃50%客容量，客人們感覺會更安全。同時因有些菜式點外賣可能沒有堂吃好吃，消費者和業者都很開心看到堂吃逐步恢復。美紅表示，非常感謝政府能開放餐廳堂吃，目前堂吃客人占三分之一，外賣還是居多。餐廳並為學生族、上班族推出便當飯盒，實惠方便。此外也增加到老美的外賣平台，擴大受眾面。

美紅表示，如今她面臨的主要難題是員工很難找，大家在拿失業金 不願意回來上班，因此她還要一個個打電話勸說他們回來上班。但不管困難和挑戰重重，她感嘆到，只要可以開堂吃就可以了！