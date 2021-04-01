LAPD新任副局長拜會華埠 關注亞裔仇恨犯罪

洛市警局主管中央地區的副局長Al Labrada（左二）在亞裔聯絡官趙一龍（Danny Chao，右二）的陪同下拜會洛杉磯華埠，與洛杉磯中華總商會主莊佩源（Chester Chong，左一）和中華會館副主席李金生（Ernest Lee，右一）就華埠各項安全事務進行討論。（莊佩源提供）

剛上任的洛杉磯 市警局副局長Alfred Labrada日前在亞裔 聯絡官趙一龍（Danny Chao）陪同下拜會洛杉磯華埠 ，與洛杉磯中華總商會主莊佩源（Chester Chong）、中華會館副主席李金生（Ernest Lee）共進午餐，就華埠各項安全事務進行討論，他同時對目前震撼全國的亞裔仇恨犯罪、亞裔社區安全表示關注。

Labrada先向華埠僑領了解近期治安狀況，並關注亞裔仇恨犯罪，雙方探討如何加強警民互信與合作。Labrada表示，洛市警局計畫加強與華埠社團民眾和商家溝通，爭取社區對警方的信任，計畫增加華埠巡邏，加強安保。

洛市警局社區聯絡官趙一龍表示，警方將會協助華埠舉辦講座，幫助民眾了解如何辨別和面對歧視行為，如何向警方舉報在第一時間爭取援助，遏制仇恨犯罪和歧視行為。他表示，4月14日，洛市警局長莫爾將舉辦亞太裔社區線上論壇，邀請各族裔社團和民眾，商討社區治安共建和安全保護。

莊佩源等向Babrada介紹華埠近年的發展以及治安情況、問題和挑戰。Babrada表示，他對華埠熟悉並感覺親切，他回憶自己小時從墨西哥移民洛杉磯後，在洛杉磯華埠逛街時一度走失找不到母親的難忘經歷。他感謝華人對美國社會方方面面的貢獻，也表示希望在工作中更多與華人社區聯絡和溝通，做好警民之間的橋梁角色。

1970年出生在墨西哥的Labrada五歲時和母親及三個姊妹一起移居艾爾蒙地，高中畢業後參加美國海軍，參加過波斯灣戰爭。後轉業到加州公路巡警局。1993年加入洛杉市警局，初期主要服務東北區，後轉移到東南區，歷經巡警、訓練官、緝毒官等職務。Alfred Labrada最近晉升為主管中央地區的副局長(Deputy Chief)，轄區包括華埠。