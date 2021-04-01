僑團齊聚 紀念黃花崗烈士殉難110周年

20多位僑團代表參加紀念黃花崗烈士殉難110周年升旗典禮。（紀念黃花崗烈士海內外之友會提供）

由「紀念黃花崗烈士海內外之友會」創會會長張金翼發起的「紀念黃花崗烈士殉難110周年升旗典禮」，28日在蒙特利公園市張金翼寓所舉行。張金翼表示，希望中華文化在海外華人 中一代代相傳。

當天活動除新僑外，難得獲得傳統僑社多位資深領袖熱情參與，羅省龍岡公所元老張永中還表示明年將領唱黃花崗紀念歌，美洲中華公所聯誼會秘書長張自豪，和中華會館顧問梁永泰等也應邀出席，並代表老僑和越柬寮華人致詞。

張金翼表示，當天紀念黃花崗72烈士，也不忘那個時代為拯救中華民族的美國 華僑，曾經有許多愛民族的志士，有的慷慨出錢，有的不惜捨命，回到中國 加入革命行列。

她說，孫中山先生在洛杉磯和舊金山宣揚革命時，華僑除了捐款，更有許多年青人揭竿起義，參加新義軍，經過短暫的訓練就回到祖國投身革命。由於當時正值美國全面排華，歷史文獻所留不多，無法恢復當年華僑為民族捨生取義的偉大事跡，今天在美國生活的華裔人士，有責任將他們無畏生死的大義，傳承下去，成為大愛的美德。

張金翼說，她最近看了很多老僑的歷史，真的讓人敬佩，現在的新僑太多只想當會長，怎麼能被稱華僑是革命之母？今後她要大力宣揚老僑當初對國家、民族的貢獻，我們絕不能遺忘那段可歌可泣的歷史。