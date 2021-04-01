橙縣希望城獲捐5000萬 建癌症醫療中心

橙縣希望城癌症治療中心總裁Annette Walker（圖中）與該中心主任醫師Edward Kim（左二），重視與亞裔社區合作，並邀請亞美老人服務中心共同會長程東海（右一）、執行主任王頌茹（右二）及360診所副總裁Linda Nguyen參觀修建中的醫療大樓。（本報記者／攝影）

橙縣 希望城（City of Hope）31日宣布，獲得來自知名建商Lennar基金會捐款5000萬元，將用來興建位在爾灣 市的希望城癌症 醫療中心，這座綜合癌症治療與研究的醫療中心預定於2022年正式開幕，醫療大樓將命名為Lennar Foundation Cancer Center。

橙縣希望城醫療中心總裁Annette Walker表示，這是橙縣希望城醫療中心收到最大的一筆捐款，目前20%的橙縣癌症患者必須到外地接受先進的癌症治療，橙縣希望城醫院計畫投注10億興建位在爾灣的癌症治療中心，嘉惠本地居民。

橙縣希望城醫療中心主任醫師Edward Kim指出，癌症的治療越來越精準，治療方式往往依據患者的基因構成而有不同的作法，橙縣希望城醫療中心將推動新的治療及研究，為患者及家屬帶來新希望。同時，橙縣希望城將加強預防癌症及早期篩檢的知識，提升社區的整體健康意識。

橙縣希望城醫院31日安排媒體參觀仍在裝修中的醫療大樓，景觀最佳的五樓將作為化療病房。在五樓的一面牆上，可以看到一名工程人員有感而發，寫下他對因肺癌去世母親的懷念：「我用愛心、關懷和治癒的汗水來進行這座醫療大樓的工程，並將它獻給我的母親和所有對抗癌症的勇士。」

橙縣希望城醫療中心座落在爾灣市南端的Irvine Spectrum內，佔地11畝，室內面積約19萬平方呎，除了最先進的治療設備之外，也將有為家屬設計的餐廳及花園。開幕後將聘請超過1000名醫師及研究員，進行新療法的臨床試驗。

代表建商Lennar基金會的Five Point公司總裁Emile Haddad表示，許多人都有親友患癌症，他父親也因癌症去世，他期待這筆捐款能結合各方面的人才，一起為抗癌努力，解決醫療保健的一大難題。