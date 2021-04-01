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為阻病毒傳播嚴限商業 加州疫情失業率全美第4高

編譯組／綜合報導
加州疫情失業率全美第四高，自2020年2月以來，提高3.9%至8.4%。(電視截圖)
加州疫情失業率全美第四高，自2020年2月以來，提高3.9%至8.4%。(電視截圖)

過去12個月疫情期間，加州就業恢復情況排名全美第四低、疫情失業率則排名全美第四高。加州為減緩病毒傳播進行的嚴格商業限制，對就業市場造成很大影響。

以工作總數來看，加州失去的工作全美最多，自2020年2月開始，裁員166萬人。次於加州的紐約州，則減少106萬份工，排名第三的德州，裁員59萬3000人。僅有兩個州的就業情況優於前一年：愛達荷州增加7900個工作、猶他州增加5800個就業機會。蒙大拿州失業人數最少，僅減少了1萬300名工作人數。

加州原本擁有全美最大的就業市場、擁有1600萬名勞工。其次為德州，有1240萬人。紐約排名第三，有880萬名工作者。

以失業標準來看，加州失業率2月份為8.4%，為全美第四差。最差的是紐約，失業率9.6。就失業率來看，加州過去一年失業率提高3.9%至8.4%，排名全美第四高，失業率上升幅度則是自2020年2月以來全美第六大。

不過經濟上遭遇的陣痛，卻在另一方面顯示出優勢。加州疫情死亡率比全國死亡率低11%。加州有5萬8500人死於新冠，相當於每10萬名居民中有1482人喪生；全美有54萬8000人因新冠喪生，相當於每10萬人就有1669人死亡。

加州 就業 紐約州

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