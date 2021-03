SB82法案可溯既往 搶劫變盜竊 刑期9年變1年

SB82提案將使大批搶劫犯提前釋放回到社區。(本報檔案照)

備受亞裔社區關注的SB82法案,將把大多數搶劫(robbery)降為小偷罪(petty theft),最高刑期也從九年變為一年,將使罪犯有恃無恐,導致刑案大增、治安環境惡化,被視為加州 第47號提案的「升級版」。

提出SB82的民主黨 籍加州參議員斯金納(Nancy Skinner)解釋,自1872年以來,加州刑法典中的「搶劫罪」定義從未更新,仍然允許小偷罪而被判處有期徒刑。但這些事件沒有使用武器,或造成人體嚴重傷害,僅涉及恐嚇或很少使用武力,只是因為搶劫和盜竊之間的模糊解釋遭判重罪,而冗長的監禁與被告的犯行不相稱。

因此,她提出SB82修法,將加州刑法典第486條「偷竊」(theft)罪改劃分為三種:第一為重竊罪(grand theft),第二為一級小偷罪(petty theft in the first degree),第三為二級小偷罪(petty theft in the second degree)。「一級小偷」是指盜竊金額低於950元、未使用致命武器,但涉及暴力或恐嚇,可以判為輕罪,但最高處以一年監禁或1000元罰款,或兩罪併罰。「二級小偷」是指除「一級小偷」以外的所有其它輕微盜竊,最高可判六個月刑期或1000元罰款,或兩罪併罰。

SB82並禁止檢察官將任何「小偷罪」以搶劫罪起訴;而且SB82提案可以溯及既往,依現行法律被判搶劫罪的犯人,將來可以申請重新審判。

現行加州法律允許檢察官起訴某些類型的簡單盜竊行為,例如入店行竊或搶劫手機作為搶劫罪起訴。即使在小偷作案時最少使用「武力」或被認為「恐嚇」他人,仍可被指控犯有搶劫罪。加州《刑法典211條》將搶劫罪定義為,「從他人身上或他人直接在場的情況下,違背他人意願,以暴力或恐嚇手段,奪取他人擁有的財產」。由於搶劫屬於重罪(felony),最高可判在加州監獄 服役9年徒刑。

大批搶劫犯提前釋放回到社區,勢必加重社區警察負擔。(記者丁曙/攝影)

但是,加州刑法典並沒有細分持械搶劫或徒手搶劫。對此,加州聖路易斯奧比斯波縣(County of San Luis Obispo)檢察長Dan Dow致信加州參議會公共安全委員會指出,搶劫從來不要求使用武器或實際造成人身傷害才可以定罪。使用霸凌和恐嚇偷竊財產,使受害者感到痛苦,這就是「暴力犯罪」。他堅信,必須繼續維持加州刑法典的搶劫定義,否則將會向社區傳達錯誤信息,即當局並不真正在乎犯罪分子強行從他人手中盜取財物時,是否屬於恐怖行動。

搶劫罪和偷竊罪在刑法上量刑差別很大,直接影響到監獄的囚犯人數。2019年,全加州有8000多件非武裝商業搶劫案。如果依現行法律起訴,8000多名被告可能面臨五至九年刑期,有利於社區治安。但如果依照SB82定罪,被告僅判處六個月至一年刑期,但可以改善加州監獄人滿為患的現狀。對此,民主黨政客和民眾的分歧很大。

目前,SB82提案得到美國民權自由聯盟(ACLU)、加州檢察官聯盟、加州立法之友委員會、舊金山公設辯護人辦公室、爭取青年司法恢復社區聯盟、加州智慧正義、司法改革基金會、毒品政策聯盟、保留正義等多個民權團體支持。但是,反對派也是大有人在,包括阿拉米達縣檢察官辦公室、加州地區檢察官協會、加州麻醉品官員協會、加州警察局長協會、犯罪受害者聯合會等多個團體。