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SB82法案可溯既往 搶劫變盜竊 刑期9年變1年

記者丁曙／洛杉磯報導
SB82提案將使大批搶劫犯提前釋放回到社區。（本報檔案照）
SB82提案將使大批搶劫犯提前釋放回到社區。（本報檔案照）

備受亞裔社區關注的SB82法案，將把大多數搶劫(robbery)降為小偷罪(petty theft)，最高刑期也從九年變為一年，將使罪犯有恃無恐，導致刑案大增、治安環境惡化，被視為加州第47號提案的「升級版」。

提出SB82的民主黨籍加州參議員斯金納（Nancy Skinner）解釋，自1872年以來，加州刑法典中的「搶劫罪」定義從未更新，仍然允許小偷罪而被判處有期徒刑。但這些事件沒有使用武器，或造成人體嚴重傷害，僅涉及恐嚇或很少使用武力，只是因為搶劫和盜竊之間的模糊解釋遭判重罪，而冗長的監禁與被告的犯行不相稱。

因此，她提出SB82修法，將加州刑法典第486條「偷竊」(theft)罪改劃分為三種：第一為重竊罪(grand theft)，第二為一級小偷罪(petty theft in the first degree)，第三為二級小偷罪(petty theft in the second degree)。「一級小偷」是指盜竊金額低於950元、未使用致命武器，但涉及暴力或恐嚇，可以判為輕罪，但最高處以一年監禁或1000元罰款，或兩罪併罰。「二級小偷」是指除「一級小偷」以外的所有其它輕微盜竊，最高可判六個月刑期或1000元罰款，或兩罪併罰。

SB82並禁止檢察官將任何「小偷罪」以搶劫罪起訴；而且SB82提案可以溯及既往，依現行法律被判搶劫罪的犯人，將來可以申請重新審判。

現行加州法律允許檢察官起訴某些類型的簡單盜竊行為，例如入店行竊或搶劫手機作為搶劫罪起訴。即使在小偷作案時最少使用「武力」或被認為「恐嚇」他人，仍可被指控犯有搶劫罪。加州《刑法典211條》將搶劫罪定義為，「從他人身上或他人直接在場的情況下，違背他人意願，以暴力或恐嚇手段，奪取他人擁有的財產」。由於搶劫屬於重罪（felony），最高可判在加州監獄服役9年徒刑。

大批搶劫犯提前釋放回到社區，勢必加重社區警察負擔。（記者丁曙／攝影）
大批搶劫犯提前釋放回到社區，勢必加重社區警察負擔。（記者丁曙／攝影）

但是，加州刑法典並沒有細分持械搶劫或徒手搶劫。對此，加州聖路易斯奧比斯波縣（County of San Luis Obispo）檢察長Dan Dow致信加州參議會公共安全委員會指出，搶劫從來不要求使用武器或實際造成人身傷害才可以定罪。使用霸凌和恐嚇偷竊財產，使受害者感到痛苦，這就是「暴力犯罪」。他堅信，必須繼續維持加州刑法典的搶劫定義，否則將會向社區傳達錯誤信息，即當局並不真正在乎犯罪分子強行從他人手中盜取財物時，是否屬於恐怖行動。

搶劫罪和偷竊罪在刑法上量刑差別很大，直接影響到監獄的囚犯人數。2019年，全加州有8000多件非武裝商業搶劫案。如果依現行法律起訴，8000多名被告可能面臨五至九年刑期，有利於社區治安。但如果依照SB82定罪，被告僅判處六個月至一年刑期，但可以改善加州監獄人滿為患的現狀。對此，民主黨政客和民眾的分歧很大。

目前，SB82提案得到美國民權自由聯盟(ACLU)、加州檢察官聯盟、加州立法之友委員會、舊金山公設辯護人辦公室、爭取青年司法恢復社區聯盟、加州智慧正義、司法改革基金會、毒品政策聯盟、保留正義等多個民權團體支持。但是，反對派也是大有人在，包括阿拉米達縣檢察官辦公室、加州地區檢察官協會、加州麻醉品官員協會、加州警察局長協會、犯罪受害者聯合會等多個團體。

加州 監獄 民主黨

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