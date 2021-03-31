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SB82「小偷」法案 加州反對聯盟痛斥縱容放膽搶劫

記者丁曙／洛杉磯報導
加州反對SB82聯盟視訊會議，警民痛批惡法。（記者丁曙／攝影）
加州反對SB82聯盟視訊會議，警民痛批惡法。（記者丁曙／攝影）

加州反對SB82聯盟（California Coalition against SB82）30日舉行開線上會議，強烈反對SB82法案將大多數搶劫案降級為偷竊，從重罪改為輕罪，縱容賊人放膽搶劫，婦女和長者是最脆弱的群體首當其衝，若立法成功，將給社會治安帶來災難性後果。

在當前反亞裔仇恨犯罪的逆流聲中，加州民主黨籍參議員斯金納（Nancy Skinner）提出SB82「小偷」（Petty Theft）法案，嫌犯作案時，只要沒有使用致命武器(deadly weapon)或沒有對受害人造成嚴重身體傷害(serious injury)，就不能以「搶刧罪」(robbery)起訴。該法案3月16日在參議會公共安全委員會首輪闖關成功， 4月5日將在撥款委員會聽證，亞裔和社會各界相當關注。

會議召集人、平等公義協會會長李少敏（Frank Lee） 指出，如果受害者被打流鼻血、黑眼睛、瘀傷等，這算不算暴力搶劫？該法案未考慮人與人之間的性別和年齡差異，即使沒有使用武器，對於婦女和年長者造成的心理上的嚴重傷害也是長期的。某些立法者發誓要保護亞裔美國人，現在最實際方法就是封殺SB82。

新聞會召集人、平等公義協會會長李少敏。（記者丁曙／攝影）
新聞會召集人、平等公義協會會長李少敏。（記者丁曙／攝影）

加州警察局長協會前會長及柑橘岡（Citrus Height）警察局長勞倫斯（Ron Lawrence）指出，婦女和老人是最脆弱的群體，他們遭遇搶劫通常經不起恐嚇，嫌犯不需要使用武器和暴力，只要語言威脅就可以迫使他們交出身上的財物，大多數實踐中的搶案都是如此。

加州警察局長協會前會長及柑橘岡警察局長勞倫斯。（記者丁曙／攝影）
加州警察局長協會前會長及柑橘岡警察局長勞倫斯。（記者丁曙／攝影）

加州反毒品官員協會首席法律顧問洛威爾（Mr. John Lovell） 說，他今年已過70，滿頭白髮，如果有人當街對他行搶，不需要使用武器和暴力，為了保住性命，他也會交出身上的錢財。但心理和精神上會受到傷害。

加州地區檢察長協會主席及El Dorado縣檢察長皮爾森（Vern Pierson）指出，SB82法案十分類似於今年1月1日生效的AB 3234「輕罪轉移」（Diversion for Most Misdemeanors），允許幾乎所有輕罪案件使用轉移權，包括DUI、車輛過失殺人、虐待老人、虐待兒童、毆打、仇恨犯罪、攜帶隱匿槍枝、在學校區域擁有槍枝、刑事威脅和勸說證人。法官可向被告提供不超過24個月的轉用期，命令被告遵守法官認為適當的條款、條件和程序。在轉用期結束時，如果被告遵守所有必需的條款、條件和程序，律師則可以要求法官駁回針對被告的訴訟，原先實施的逮捕將被視為從未發生過。

加州地方檢察官協會主席及El Dorado縣地方檢察官皮爾森。（記者丁曙／攝影）
加州地方檢察官協會主席及El Dorado縣地方檢察官皮爾森。（記者丁曙／攝影）

亞美檢察官協會會長、阿拉米達縣檢察長埃斯波西托（Annie Esposito）指出，SB82還要追溯既往，對已經判決的搶案還要重審重判，將使地區檢察長、警方和受害者非常沮喪，尤其要求受害者重新作證，必將造成二度傷害。檢察官需要足夠的時間和資源來完成工作，加州社區需要一支士氣高昂的警察部隊來保護，SB82則是倒行逆施。

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