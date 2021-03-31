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50歲學油畫 方明漪大器晚成

記者邵敏／洛杉磯報導
大器晚成，華裔女畫家50歲學油畫，20年來獲大獎無數。（方明漪提供）
大器晚成，華裔女畫家50歲學油畫，20年來獲大獎無數。（方明漪提供）

洛杉磯華裔畫家方明漪的油畫「廚房一角」，日前入選美國油畫家協會第30屆全國大展，4月9日至5月16日將在艾斯康地多市「加州藝術中心」(California Center for the Arts，Escondido)展出，這是全美油畫家評獎的專業殿堂，也是華裔畫家少有的殊榮。

「廚房一角，是家最溫馨的地方，我們在廚房準備食物時是充滿愛的，這種愛吃的人會感覺到。」方明漪說這幅畫作有特別的意義，疫情一年，大多數人待在家裡，在廚房的時間比以往任何時候都多，「我會細心研究怎麼做更精緻，花心思在廚房準備食物，看這幅畫時，就覺得疫情生活都表達在畫中。」

方明漪成長於台灣，20多歲在洛杉磯定居。50歲開始學油畫，可謂大器晚成，20多年來獲專業大獎無數，是美國油畫家協會會員，曾獲女畫家協會全國年度大賽首獎、Ray Mart Art competition首獎、美國油畫家協會最佳人物獎。

她畫的「艱辛歲月」，獲2018年美國油畫家協會最佳人物獎。方明漪說，那是個嚴冬臘月，她遊走在冷冷的莫斯科街頭，看到一名乞婦的手瑟縮在袖管裡，怯生生的眼神隱藏在衣帽下，天地一片灰，只有乞討的黃手帕上散落著幾枚銅子。 「她隱藏的眼神觸動了我，在這樣的寒冬，這名乞婦還要經過怎樣的艱辛歲月?」

榮獲2009年Ray Mar Art Competition首獎的「布拉格一瞥」，方明漪指出，這是美國油畫界非常高的獎項，「畫畫於我，最享受那份創作樂趣，在不停的運筆動腦之際，非常神奇，周遭一切都消失，包括時間，正所謂廢寢忘食。 」

她另一幅畫作「閱讀」獲2008年女畫家協會全國年度大賽首獎。方明漪說：「裸體模特休息時，蓋上紅毯看書，她忘我的那一瞬間打動了我。」

「布拉格一瞥」獲2009年Ray Mar Art Competition首獎。（...
「布拉格一瞥」獲2009年Ray Mar Art Competition首獎。（方明漪提供）
《艱辛歲月》獲2018年美國油畫家協會最佳人物獎。（方明漪提供）
《艱辛歲月》獲2018年美國油畫家協會最佳人物獎。（方明漪提供）
《閱讀》獲2008年女畫家協會全國年度大賽首獎。（方明漪提供）
《閱讀》獲2008年女畫家協會全國年度大賽首獎。（方明漪提供）
大器晚成！ 華裔女畫家50歲學油畫 20年來獲大獎無數。（方明漪提供）
大器晚成！ 華裔女畫家50歲學油畫 20年來獲大獎無數。（方明漪提供）
「廚房一角」入選今年美國油畫家協會第30屆全國大展。（方明漪提供）
「廚房一角」入選今年美國油畫家協會第30屆全國大展。（方明漪提供）

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