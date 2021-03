好萊塢環球影城將於4月16日重啟。(環球影城官網)

好萊塢環球影城 (Universal Studios Hollywood)將於4月16日(周五)重啟,多數遊樂設施將恢復運作,計畫於4月8日開始售票。考量疫情 ,目前只開放加州 居民購票入園,持有年票或季票的遊客優先入園,但需要從4月5日起先上網預訂。

環球影城指出,為配合政府防疫措施,園區內遊樂設施不會全數都開放,部分遊樂設施及地點將於日後恢復運作。好消息是,全新遊樂設施侏羅紀世界(Jurassic World—The Ride’s)及寵物當家(The Secret Life of Pets: Off the Leash!)遊樂設施,將於重啟日全面開放遊客體驗。另外,年票或季票將於5月17日起,全部恢復正常使用方式。