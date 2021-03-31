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南加大專聯合校友會 5╱9線上歡慶母親節

記者王若然／洛杉磯報導
繪畫比賽規則。（聯合校友會提供）
繪畫比賽規則。（聯合校友會提供）

加州中國大專院校聯合校友會將於5月9日（周日）下午2時，舉辦線上2021母親節系列慶祝活動，表揚傑出母親，還有兒童母親節卡片繪畫比賽，廚藝與插花藝術展示等節目和比賽，有大抽獎等著大家，適合全家人一起參與。各項活動報名截止日是4月15日。

當天將通過zoom視訊會議舉辦活動，活動包括：「模範家庭/ 好媽媽、好婆婆、好岳母表揚」，由各社團推薦選出12至15位好媽媽們，在線上出席接受表揚，主辦單位將頒發敬老金、獎牌和精美禮品。

第二項活動是「君子近庖廚」，由美食家林慧懿主持，讓男性有機會以行動來表現今日的男人不但可以「主外」也可以「煮內」，裁判評分選出最佳刀功、口味、創意、人氣獎，冠亞季軍及優勝，參賽者將獲贈獎盃及精美禮品。

第三項活動為「兒童母親節卡繪畫比賽」，由6-12歲的小朋友分幼兒組及兒童組兩組，各取前三名和佳作各三名，頒發獎助學金和獎盃。注意該項比賽需要郵寄作品，作品收集截至4月15日，畫作主要描述與母親的互動場面，背面寫上對母親的祝福語。參賽者需要將畫作和報名表一起郵寄。具體要求詳見WWW.JCUAA.ORG。如有疑問可致電Danny：626-365-6868 。

另外還有花藝老師羅瑞華帶領學員示範的花藝展，大專合唱團「遊子吟」表演，還將有神祕嘉賓登場唱歌。

比賽辦法請到聯合校友會官網WWW.JCUAA.ORG查看，並下載報名表格。觀眾需要點擊https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tdO2rrzgtGdYCfB4ocVhTnwXsSKw8Jbq4 報名，才可以參與抽獎，中獎者當日必須在線上才可以領獎。

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