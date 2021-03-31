松柏會合唱團 慶線上練唱一周年

爾灣松柏會合唱團指揮王文影，帶領團員頻繁練唱，以音樂維護身心健康。（視頻截圖）

新冠疫情 爆發後，爾灣 松柏會合唱團轉為線上練唱，並將練唱時間延長為每周一、三、五下午3時到5時，團員們積極參與，用歌聲趨走寂寞，互相鼓勵。29日下午該團舉行雲端 同樂會，慶祝團員線上練唱滿一周年，由團員輪流登台表演，歡慶用音樂度過居家避疫時光，讓生活變得更加豐富。

爾灣松柏會合唱團由王文影指揮，團員約45人，在過去一年中總共學習了100多首新歌，班長符慕美枝說，松柏會合唱團團員都是退休的銀髮族，其中年紀最長的高齡94歲，剛開始轉為線上練唱時，要克服許多困難，但團員們很快就進入新的練唱模式，現在每位團員都有獨唱的本領，不但發音更準確，而且唱起歌來更有自信，當初大家都沒想到線上練唱會有如此的效果。

雲端同樂會由合唱團的三位班長符慕美枝、王小曼及沈芸輪流主持，除了團員清唱之外，還有安排口琴演奏、朗誦、夫妻雙重唱等節目。會員們也分享在家天天唱歌的心得，為了獨唱時能有好的表現，有些人跟著Youtube影音再三練習，獨居的團員更珍惜練唱時互相問候的機會，往往在練唱結束後仍捨不得下線。

爾灣松柏會合唱團在疫情期間增加練唱時間，效果大受團員肯定，更有拉斯維加斯及北加州的華人合唱團也派人加入觀摩，希望也能借用該團線上練唱的模式，讓愛樂的同好能一起練唱。