聖瑪利諾學區 土地稅6/29重新公投

聖瑪利諾聯合學區E提案土地稅在公投中闖關失敗，現打算捲土重來。（記者李雪／攝影）

聖瑪利諾 聯合學區 E提案（Measure E）土地稅（parcel tax）在公投 中闖關失敗，學區失去每年410萬元資金來源，恐將削減大批教師；學區教委會30日晚已確定重新舉行公投，將於今年6月29日再次放上選票，目前的E提案將在7月1日到期。

公投案何未通過？有居民認為，居民對教委會和學區的不信任，近年來日益加重，才造成這一局面。3月2日投票結果顯示，E提案需要66.67％的三分之二多數票，但提案只獲得63.04％支持票。這項土地稅的提案每六年延續期效一次，一向非常順利，這次忽然落敗，學區也相當意外。

學區總監Jeff Wilson表示，目前正在考慮的新選票上，除去早先投票中「看起來有爭議的部分」，即土地稅永久存續。新選票上將只更新現有E提案，期限六年、金額都一樣。

Jeff Wilson強調，學區資金有很多來自這項土地稅和學校基金會的支持，聖瑪利諾學區努力保持著最高的教職人員和學生比例，包括輔導員，以及最低的行政費用比例，學區沒有花多少錢在行政上，大部分錢都用於師資。

與此同時，學區已開始採取措施，近來已向40多名教職員工發出裁員信，不過一些華裔家長、居民不少都紛紛捐款，希望留住老師。聖瑪利諾華人協會29日就向學區捐款20萬元，其中10萬元來自一位熱心位居民的基金會。另外有居民在剛過去的周末集結家長在街頭募款，五個小時就募集到超過21萬元，無論是小學生還是耆老居民，或在校老師、校友等，都紛紛慷慨解囊。

華裔居民周正烜表示，理解部分居民有疑惑而沒有投贊成，因為其實連他自己一開始也不打算投；他當時最大的困惑是認為，這一提案將這項稅改成無限期有效，但似乎宣傳中也沒有著重提醒選民這一重要的改動，這令他感覺不太好。

不過他最終還是投下贊成票，因為和負責為該提案造勢的居民委員會負責人之一談過之後，了解到這筆錢若是缺少，將會形成巨大資金缺口，真正受害的是學生，自己作為家長難以坐視不管。他近日也一直在積極幫助華協以及學校基金會募款，希望幫助學區彌補這一資金空缺。

有不願具名的居民指出，學區連教委們自己也不曾出來為這一提案站台，雖然有提案造勢的委員會，選民教育工作等都是交給居民委員會來做。這項稅將會成為無限期這麼重要的改動，似乎遮遮掩掩想要蒙混過關，雖然每次續期的時候都選民都順利同意，但並不代表學區就可以覺得收錢理所當然，居民並非小氣或不重視教育，但希望學區官員此次能「學到一課」。