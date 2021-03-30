「讓屬下成為老闆」 猴群管理術 企業不老秘訣

如何讓企業不老，佳尼特集團創辦人莊住維分享「猴群管理」策略。（講座截圖）

不論男女都怕衰老，企業也怕經年累月後呈現疲乏之態，世界華人 工商婦女企管協會大洛杉磯 分會於27日舉辦「企業如何抗衰老」講座，邀請世華總會第一副總會長莊住維主講，電影 「飲食男女」美食設計總監林慧懿主持講座。

如何讓企業不老，莊住維分享了猴群管理策略：「猴王年紀大了，決定把森林分給猴子猴孫，讓他們各自創業，小猴王們在自己的領土迅速學會成長。」莊住維說，大型企業就像猴王，要用猴群管理方式將部門、分公司分配給屬下，讓他們進行內部創業，以企業主心態經營自己的店，「讓他們成為老闆，不再是員工，這就是企業經久不衰的秘訣。」

莊住維是佳尼特集團創辦人、總經理，世界十大傑出華商婦女華冠獎第五屆得主，事業版圖橫跨紡織、服飾、餐飲、醫美、生化科技等。她以數十年成功企業家的經驗分析了企業如何保持長久不衰。

「人怕衰老，求助於保養運動，對於企業來說運動也很重要，要有動態的經營策略，不停應時制宜，隨時改變經營策略。」

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會舉辦「企業如何抗衰老」講座。（講座截屏）

莊住維分享她當年如何運用動態經營策略，進入東歐市場的創業故事，「逆向操作，我開始把商品價格定很低，但要求打上公司logo，六個月之後品牌佔領市場，我就開始收網，重新調整價格，這就是動態經營策略。」

莊住維說，就像7-11便利店一開始並不是24小時營業，但有一次門店鐵門壞了，只能選擇不打烊，結果創造了24小時營業策略，成為全世界最大的便利店連鎖店。 「不是做最強大的企業，而是要做適應能力最強的，隨時找到適合自己的動能，才能維持企業不會衰老。」

莊住維還說，企業和人生一樣，沒有奇蹟，只有積累，不管多大的孤獨、恐懼，只要堅持下去，就能取得勝利。