我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

「讓屬下成為老闆」 猴群管理術 企業不老秘訣

記者邵敏／洛杉磯報導
如何讓企業不老，佳尼特集團創辦人莊住維分享「猴群管理」策略。（講座截圖）
如何讓企業不老，佳尼特集團創辦人莊住維分享「猴群管理」策略。（講座截圖）

不論男女都怕衰老，企業也怕經年累月後呈現疲乏之態，世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會於27日舉辦「企業如何抗衰老」講座，邀請世華總會第一副總會長莊住維主講，電影「飲食男女」美食設計總監林慧懿主持講座。

如何讓企業不老，莊住維分享了猴群管理策略：「猴王年紀大了，決定把森林分給猴子猴孫，讓他們各自創業，小猴王們在自己的領土迅速學會成長。」莊住維說，大型企業就像猴王，要用猴群管理方式將部門、分公司分配給屬下，讓他們進行內部創業，以企業主心態經營自己的店，「讓他們成為老闆，不再是員工，這就是企業經久不衰的秘訣。」

莊住維是佳尼特集團創辦人、總經理，世界十大傑出華商婦女華冠獎第五屆得主，事業版圖橫跨紡織、服飾、餐飲、醫美、生化科技等。她以數十年成功企業家的經驗分析了企業如何保持長久不衰。

「人怕衰老，求助於保養運動，對於企業來說運動也很重要，要有動態的經營策略，不停應時制宜，隨時改變經營策略。」

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會舉辦「企業如何抗衰老」講座。（講座截屏）
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會舉辦「企業如何抗衰老」講座。（講座截屏）

莊住維分享她當年如何運用動態經營策略，進入東歐市場的創業故事，「逆向操作，我開始把商品價格定很低，但要求打上公司logo，六個月之後品牌佔領市場，我就開始收網，重新調整價格，這就是動態經營策略。」

莊住維說，就像7-11便利店一開始並不是24小時營業，但有一次門店鐵門壞了，只能選擇不打烊，結果創造了24小時營業策略，成為全世界最大的便利店連鎖店。 「不是做最強大的企業，而是要做適應能力最強的，隨時找到適合自己的動能，才能維持企業不會衰老。」

莊住維還說，企業和人生一樣，沒有奇蹟，只有積累，不管多大的孤獨、恐懼，只要堅持下去，就能取得勝利。

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會舉辦「企業如何抗衰老」講座。（講座截圖）
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會舉辦「企業如何抗衰老」講座。（講座截圖）

電影 洛杉磯 華人

上一則

長堤學區1.4萬學童返校上課 成加州最大可面對面上課學區

下一則

美墨邊境難民營 新悲慘世界…盼拜登「給條生路」

延伸閱讀

世界華商婦女企管協會 談「企業如何抗衰老」

世界華商婦女企管協會 談「企業如何抗衰老」
8大道華商2大難題 盼州府施援

8大道華商2大難題 盼州府施援
世華工商婦女企協美南分會 4月3日會長交接

世華工商婦女企協美南分會 4月3日會長交接
助疫後復甦 法拉盛華商會攜手皇后區商會

助疫後復甦 法拉盛華商會攜手皇后區商會

世華婦女會開辦雲端書院華冠獎得主 邱婷蘭 林淑莉 分享職涯轉折點

世華婦女會開辦雲端書院華冠獎得主 邱婷蘭 林淑莉 分享職涯轉折點
誠信、品質、準備好…世華女企業家分享創業經歷

誠信、品質、準備好…世華女企業家分享創業經歷

熱門新聞

橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

2021-03-23 02:20
美甲店亞裔業者Jackie近日收到一封疑似是仇恨亞裔的黑函信件。（KTLA)

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

2021-03-25 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」