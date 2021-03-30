南加僑界表揚34位優秀青年

視訊頒獎活動截圖。（記者啟鉻／翻拍）

南加州 僑界慶祝三二九青年節，28日共有逾30名優秀青年獲表揚。聯邦眾議員 趙美心、加州眾議員周本立、中華民國僑務委員會委員長童振源、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、洛僑中心主任張皓鈞等先後致辭，對主辦的羅省中華會館多年來表彰優秀青年、服務僑胞支持中華民國表示充分肯定和表揚。

羅省中華會館主席廖美華表示，受表彰優秀青年在各方面都有出色表現，希望其他年輕一代以他們為榜樣。2020年的青年節表揚活動，受新冠疫情及居家令影響，臨時取消。2020年獲選頒獎的有17名優秀青年，加上2021年獲選17位，兩屆共有34位優秀青年獲表彰。

2020年17名受表揚優秀青年是：李德睿、湯雯珺、劉天龍、胡佳惠、黃秀蘭、王筑顗、姚慶妤、胡愛美、沃以安、曾蓓、黃冠傑、孫育蓉、甄文麗、譚豪威、譚文威、楊士賢、李芸珮。

2021年17名受表揚優秀青年是：甄文寧、黃恩恩、陳立聖、陳光萱、董恩純、儲廣偉、束柏廷、齊文弋、黃鈺華、簡嘉鋈、譚德雅、鄺如卉、吳存蕙、張斯洋、曾九億、徐筱涵、梁劍庭。

同時還有中華民國僑聯總會表彰的全球海外十大優秀傑出青年。UCLA 教授兼主治醫師束依弦、醫師韋燕燕榮獲2021年度中華民國海外十大傑出優秀青年榮譽獎狀、獎章；UCLA終身教授曾憲榮獲得2020年度海外十大優秀青年榮譽獎狀和獎章，一併獲頒獎。

該項活動協辦單位是加州台灣同鄉聯誼會。