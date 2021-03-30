中加州段高鐵 再延兩年完工

承包商警告說，加州高鐵中加州路段工程，將再延後兩年。（unsplash.com）

多災多難的加州 高速鐵路，又要延後兩年才能完成中加州路段工程。

加州高速鐵路主要施工團隊，本月通知加州高鐵局，將比之前州政府通過的計畫延後約兩年，也就是直到2025年4月14日，才能完成在中加州國王縣(Kings County)的65哩路段工程。

兩年延誤可能再次增加成本，並危及加州準備在2030年前完成Bakersfield和Merced之間部分操作系統的資金計畫。子彈列車成本上漲，迫使州政府反覆縮減規模，且無法確定將列車時速定在每小時220哩。

該延誤通知是在3月9日發給加州高鐵局，西班牙公司Dragados領導的施工團隊陳述目前混亂的系統。據洛杉磯 時報報導，通知書中抱怨，鐵路當局未能準確預測徵地情況，使進度表混亂，並造成鐵路沿線條件惡劣，導致無法預測未來的施工進度。

同時，Dragados公司通知書中指出，必須在土地可用時才能再僱傭工人，然後在等待新土地時解僱工人，分包商和供應商之間的恐慌導致更高的風險，必須將其計入工作投標中。

高鐵局首席運營官Joe Hedges說，這是建築業中正常的討價還價過程。他說，2025年的竣工日期尚有待商定，延誤可以緩解。 Hedges對於Dragados公司提出州土地預測有誤的投訴也表示異議。