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SB82法案＋賈斯康 雙重災難

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加州民主主黨州參議員斯金納（Nancy Skinner）提出SB82號法案，意圖減輕搶劫(Robbery）罪刑罰，所有非持械行劫罪，一律降為輕罪（Misdemeanor），在州參議會公共安全委員會已過第一關，緊接著進入預算委員會審議，以目前民主黨在議會占優勢情況下，很可能得逞。

SB82號法案是民主黨修正加州刑法十大建議案之一，目的在「除罪減刑」，減少監獄人犯，重罪輕判，美其名可減少獄政資源，鼓勵犯人更新向上，但從寛對待為非作歹之徒，犧牲平民百姓的安全，難令居民安心。

眾所周知，在民主黨所謂進步派人士設計下，對於刑事改革，情有獨鍾，大的方向是盡量不求處死刑，減少囚犯人數，非暴力犯罪從輕處分，其中洛杉磯縣檢察長賈斯康就扮演要角，由在他起草的47號提案，以盜竊金額未超過950元，不論如何搶奪都屬輕罪，給歹徒大開方便之門，華人社區更深受其害。

在賈斯康倡議下的47號提案，讓循規蹈矩的老百姓吃盡苦頭，他在面對就職百日，卻以此炫耀是其「新政改革」的政績，並指出刑事加重案件較去年減少70％，免除8000年刑期，每年減少6.4億元囚犯費。乍看這數字確實令人眼睛一亮，但是細究其背景，是重罪輕判，長期罪犯減少刑期，甚或提前出獄，掩蓋真實犯罪現象。

47號提案，縱放一大票有前科者，出獄流放到社會後，因為深悟執政黨不願監獄爆滿，特別網開一面，是否順此風向，重操舊業，享受47號提案給予的特惠，值得憂慮；結果是並無教化配套措施，卻把不可知的治安風險轉嫁到原本安寧的社區，只要這些獄中老手阮囊羞澀，小動手腳偷盜不超過950元，大致都可逍遙法外。

賈斯康的47號提案，猶如偷盜的保護傘，華人社區深受其害，原本寄望2020年20號公投案給予反制，未料加州許多選民認識不清，未能成功翻案。民主黨的參眾議員更加有恃無恐。如今又推出47號提案的升級版SB82號法案，更將搶劫罪淡化，只要不持槍械，任何搶盜都算輕罪，如此一來明確的告訴宵小之徒，甚至缺錢失業沒有羞恥心的任何人，去強索他人財物，根本是小事一椿，不算重罪，進不了牢房；所謂的法治，懲兇除惡自此形同具文。

SB82號法案加上罪犯「恩公」賈斯康，聯手打造了一個雙保險大賺外快的絕佳環境，偷盜搶劫，只要恪遵不持械、不逾950元，檢警對你無可奈何，法官也不能重判入獄；所謂「盜亦有道」，日子將過得有滋有潤，手到擒來，處處是財源。可憐的是小老百姓，選出這批刻意善待囚犯的「救世主」，卻讓自己墜入毫無安全感的災難深淵。

民主黨 加州 監獄

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