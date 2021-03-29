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南加莫瑞諾谷校園霸凌致死案 2少年被判社區服務

記者啟鉻／綜合報導
受害學生Diego Stolz。（FOX11）
受害學生Diego Stolz。（FOX11）

兩名被告因未成年免入獄服刑

加州河濱縣莫瑞諾谷（Moreno Valley）市一所學校，2019年曾發生兩名學生致命攻擊受害學生Diego Stolz的事件。法官日前對這起惡性校園霸凌案判決，兩名被告因未成年免入獄服刑，被判從事社區服務150小時。

據FOX11報導，河濱縣高等法院法官Roger A. Luebs於26日要求兩名少年被告，必須完成150小時社區服務，同時需要參加有針對性的各項改造自新活動。其中一名辯護律師David Wohl表示，被告不在少年監獄服刑，並非懲罰不足。他們要在社區服務中完成很多事情，而且一直持續到18歲為止。他們在案發時才13歲，該案是一起意外。

被害學生因受攻擊跌倒撞頭致死

這起致命校園攻擊事件發生在2019年9月16日的莫瑞諾谷市地標中學（Landmark Middle School ）。根據手機錄下的視頻顯示，兩名被告攔住受害人，然後輪番攻擊Diego Stolz，導致Stolz跌倒時頭撞到附近水泥柱子上，並因頭部受重傷，送醫一周後不治。

原告律師指學區過失 提民事訴訟

代表Diego Stolz監護人的原告律師David Ring，對莫瑞諾谷學區提出民事訴訟。他指出，自從受害者在地標中學上七年級時，就受到二至四名男生霸凌。而且他的親屬曾投訴校方多次，但投訴都被學區置若罔聞，學區必須承擔責任。

莫瑞諾谷學區在Diego Stolz遭霸凌致死事件後，宣布多項制止校園霸凌辦法。

學區 霸凌 加州

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