配偶強暴等同強暴罪 加州議員擬修法加重刑責

羅達倫等人推出婚內強暴的法律改革案。（記者李榮／翻攝）

加州 眾議員羅達倫、賈西亞（Cristina Garcia）、州參議員柯提斯等人，近期分別推動AB 812法案，以及SB 530法案。兩項法案要求關於「配偶強暴(spousal rape)」刑罰的改革，消除加州刑法第262條（California Penal Code Section 262) 中「配偶強暴例外」（spousal rape exception）的規定，確保「配偶強暴」如同強暴非配偶有同樣的法律後果，加害者能受到同等的刑罰。

全美11州「配偶強暴」刑罰較輕

他們表示，在全美50個州中，婚姻強暴、也就是配偶強暴（在另一半不願意的情況強迫要求性愛）都屬非法，但是包括加州在內，美國 共有11個州，將「配偶強暴」從「強暴」中區分出來，給予較為輕微的懲罰。

根據全國反家庭暴力聯盟（NCADV）的資料顯示，約有10%到14%的已婚婦女，曾經或可能遭受過配偶的強暴。此外，18%的受害者說，他們的孩子目睹了強暴。聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）也指出，很多強暴案件沒有被舉報，而配偶強暴的情況更不例外。

賈西亞指出，不少研究都發現強暴對於受害者的心理影響巨大，可能產生創傷症候群，但加州作為理念與路線上進步的州，卻還是將配偶強暴從強暴中區分出來，令人難以置信。事實上，「不要就是不要（No is No）」是社會的共識，希望法案能夠等同的保障所有人，也不要再將配偶視為另一半的附屬財產。因為，並不是結了婚，就對另一半可以擁有支配權。

羅森也說，即使有了結婚證跟婚戒，不代表就可以強暴。更何況，現在社會中有愈來愈多的人，在沒要結婚的狀態下就住在一起、共同撫育小孩，沒有理由用是否有婚姻關係來區分強暴的嚴重程度。他進一步表示，實務上依現行法令，多數的婚內強暴會被保釋、也因此不會被註冊為性侵 犯，「這是不符合現在社會的法令。」

配偶犯罪擬將註冊性侵犯

「沒有理由將一般強暴與婚內強暴兩者分開。」柯提斯表示，強暴是否發生在婚姻關係中，並不會改變事件的本質。若法案獲得通過，婚內強暴者也會成為註冊性侵犯，呼籲大家尊重所有的人。羅達倫也指出，加州對於婚內強暴作為例外的規定早已經不合時宜，無論受害人與加害人的關係為何，在法律上都不該有差別。