河濱市逾200人集會 譴責亞裔仇恨犯罪

河濱市反亞裔仇恨犯罪集會，200多人參加。（參與民眾提供）

南加內陸帝國亞太裔美國 人勞工聯盟27日（周六）在河濱市中心舉辦譴責亞裔仇恨犯罪 集會，參與者200餘人，包括亞裔居民、社區領袖及部分其他族裔參與者。東谷市華裔市長尤煜琳（Jocelyn Yow）參與集會，她表示她的兒子長大後，一定要暸解亞裔美國人的歷史。

集會在市中心步行街舉行，參與者手舉停止亞裔仇恨犯罪標誌牌並高呼口號，並哀悼亞特蘭大槍擊案死難者，與紀念一系列亞裔仇恨犯罪受害者。參與者在集會發言，譴責種族主義暴力及仇視行為。

活動主辦者、內陸帝國亞太裔美國人勞工聯盟主席米蘭（Michael Milan）表示，新冠肺炎疫情期間針對亞裔仇恨犯罪發生多次，引起亞裔居民不安和憂慮。前總統川普的一些行為導致仇恨犯罪變本加厲，而且有愈演愈烈趨勢。希望引起大眾關注，這些事件發生都不是偶然。

東谷市華裔市長尤煜琳參加抗議集會，她回顧亞裔在美國發展中的重要貢獻，強調要讓廣大民眾暸解，同時表示，她的兒子長大後，也要暸解亞裔美國人歷史，知道華人先民對美國的貢獻。

當天也有一些譴責亞裔仇恨犯罪集會在附近舉行。聖迪瑪斯（San Dimas）當晚在市府前草坪舉行集會及哀悼紀念活動，28日午後3時，波莫那市在市府前民眾集會，抗議亞裔仇恨犯罪。