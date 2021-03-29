南加油價上漲 華人：暫時沒差 長遠恐影響經濟重啟

波莫那市25日一加油站油價每加侖近5元。（記者啟鉻╱攝影）

南加地區近日油價 持續上漲，洛縣有的地方油價每加侖近5元。在波莫那市一加油站 最高油價則是每加侖已超過4.5元。華人 表示，油價上漲對在疫情中靠微薄薪水度日的家庭，在財務上支出是較大負擔。也有華人表示，或許從短期內對經濟重啟、華人日常生活不會有太大影響，但若油價一直漲不停，對經濟重啟及居民生活都有很大負面影響。

影音來源:記者啟鉻

洛杉磯縣波莫那市位於兩縣交界地區，有一家位於高速公路出口旁的Arco加油站，25日三種無鉛汽油價格分別是每加侖4.379元至4.579元。或許因油價相比於其他加油站偏高，雖然在高速公路出口，但在此加油的車輛不多。

聖伯納汀諾縣奇諾市一家7-11加油站，最高油價每加侖也超過4元。而對面同是Arco的加油站，最高油價近每加侖4元。有經過的駕駛表示，2020年油價雖然小波動，但幾乎是平穩，現在油價突然持續上漲，肯定與經濟重啟，人們外出次數增加有關。但油價突然上升，是否對經濟重啟有負面影響，現在還未可知。

前美華聯主席鹿強則認為，油價會一直上漲。由於長榮海運超大型貨櫃輪「長賜輪」擱淺蘇伊士運河，在這條世界航運主要的通道上，運輸的原油數量佔世界原油總量重要部分，因此該巨輪擱淺，油輪短期內將無法運油出去，勢必導致世界的油價上漲。

不過從南加看，由於民眾尚未使用交通工具遠途旅行，較多的只是通勤，所以油價上漲短期內尚不會對經濟重啟、居民生活造成較大衝擊。一旦油價持續上漲數個月，勢必對商家重啟及日常生活造成很大負面影響。

中華民國僑務委員邱啓宜表示，由於油價近日持續上漲，對於靠薪水度日的普通華人家庭，每個月就要多支出100至200元。因為隨經濟重啟，有些人開始駕車到公司上班，一般上班族到公司也要駕駛半個小時至一個小時，油價上漲，對財務支出勢必造成壓力。若持續下去，即使有紓困金發放，油價上漲勢必對經濟重啟或居民生活造成雪上加霜。