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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

人與事／何紹義熱心公益 爭取華人話語權

記者啟鉻／河濱市報導
南加華人全國委員會現任會長何紹義。（何紹義提供）
南加華人全國委員會現任會長何紹義。（何紹義提供）

南加州河濱市中心日前有華人自發舉辦抗議仇恨犯罪示威活動，舉行活動團體之一、南加華人全國委員會現任會長是何紹義教授。他認為，該組織提供本地華人發聲維權平台，也要為華人在主流社會爭取話語權和平等地位。

南加華人全國委員會六年前成立，創會會長魯健業，目前擔任美國華人全國委員會常務副主席。何紹義是南加華人全國委員會第二任會長。美國華人全國委員會是全美組織，2005年開始舉辦多個大規模維權行動，比如發起推動國會為「排華法案」道歉等。南加華人全國委員會成立伊始，積極在南加內陸地區開展維權活動，並向其他地區擴展。

何紹義表示，任內要為華人第二代領導力方面提供更多培訓機會。2019年，該會曾舉辦國際學生領導力培養演講大賽，取得很好效果。計畫未來聯合其他社團，舉辦青少年領導力培養夏令營，也希望吸引中國國內青少年參加。

他認為，中美兩國目前關係較緊張，但不能永遠如此，未來還是會遵循互惠互利、互相尊重原則，恢復兩國友好關係。所以該會要為促進中美兩國在教育文化交流努力。

就近來發生針對亞裔的仇恨犯罪系列事件。何紹義說，從現實來看，亞裔或華裔在美國從就業升學及司法領域，或多或少都受到歧視，所以亞裔要團結一致，爭取公平對待。但華人也要自省，是否受傳統觀念影響，比如「與世無爭息事寧人，自掃門前雪」，也助長了歧視。美國社會需要張揚個人價值，而華人傳統講求謙虛，所以如何處理好兩者關係，能夠更好的融入美國社會。

在美國亞裔是社會一分子，對美國發展做出過重要貢獻。所以要勇敢發聲，讓其他族裔暸解華人與或亞裔，對美國社會的貢獻，勿要做「啞裔」；受到歧視原因之一，就是發聲不夠。

何紹義1980年代中期從中國到美留學，在北卡羅萊納大學獲信息學與圖書館學博士，目前在聖伯納汀諾加州州立大學商業與公共管理學院教授信息管理、系統科學課程。

華人 美國 南加

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