疫情趨緩 專家看好美國經濟成長

金融投資專家楊家淦。（線上截圖）

新冠肺炎疫情 重創美國 經濟，股票市場上下動盪，稅法也多次變動，人們無所適從，不知該如何做好財稅規畫及資產配置。多位專家27日參加加州台灣同鄉聯誼會舉辦的財稅講座，分享未來的經濟趨勢走向及財稅規畫的注意事項。

在金融產業闖蕩20多年的金融投資 專家楊家淦表示，疫情爆發以來，政府為紓困一直在印鈔票，數字遠超過以往任何一次金融危機。很多人擔心利息未來將上升，不久後將面臨嚴重的通貨膨脹。他認為，聯準會日前已表態將利率維持在某個水平，未來也將控制通膨。聯準會將繼續購買政府債券，以支持經濟成長。楊家淦表示，美國經濟發展跟疫情控制有密切關係，現在疫情比中美關係對經濟的影響更大，但以現況來看，相信美國經濟仍會繼續成長。

美國政府大把印鈔票，的確會刺激債券利率提升，但對股市有很大影響，是導致股市動盪不安的一個原因。楊家淦指出，股市現在已轉變為「市場供需」交易，若不想花太多心思看股票或長期投資，建議投資指數可以分散風險，回收利潤相對穩定。若將一部分資金放入指數，另一部分投資個股，可能有較大的回收。

除了投資股票外，購買人壽保險也是個不錯的理財方法。AEFG總裁馮聖明表示，人壽保險最大的功能多樣，不但有家庭保障、有稅務優惠，也是很好累積財富的手段。投資的現金值用貸款方式輸出不需繳稅；現金值也可投入大學教育帳戶，作為孩子的教育基金。人壽保險的保單也可作為重大疾病跟長期護理費用的作用。建議想要在退休後過著愉悅生活的民眾，每年可存15%至20%放在人壽保險，另10%可放股票基金或其他理財工具，如果順利的話，未來將有一筆可觀的財富。

贈與遺產也是很多人在關注的議題。會計師李崇正表示，稅改變化多端，贈與遺產稅可能不久後有所調整，建議納稅人最好隨時關注未來趨勢，才有足夠時間因應並做好理財規畫。