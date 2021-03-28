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招募快遞員機場走私運毒 女子被起訴

【洛杉磯訊】
一名女子涉嫌透過招募快遞員，將海洛因和芬太尼通過位於好萊塢的布班克機場，長堤機場和安大略國際機場運送到俄亥俄、，俄勒岡州和美國其他城市。（安大略國際機場示意圖，本報檔案照）
一名女子涉嫌透過招募快遞員，將海洛因和芬太尼通過位於好萊塢的布班克機場，長堤機場和安大略國際機場運送到俄亥俄、，俄勒岡州和美國其他城市。（安大略國際機場示意圖，本報檔案照）

一名涉嫌透過招募快遞員，在南加州三個機場走私數磅芬太尼和海洛因的女嫌犯，24日在位於奇諾岡（Chino Hills）的家中被執法機構逮捕，當天在洛杉磯聯邦法庭過堂；28歲的Chavon Sayles（Amber）被控以串謀散布海洛因和芬太尼，以及一項意圖散布芬太尼的藏匿罪名。如果她面臨的所有指控都被定罪，將面臨至少入獄十年至無期徒刑。

據起訴書稱，從2018年6月至2019年3月，Sayles和其他犯罪同夥招募快遞員，將海洛因和芬太尼通過位於好萊塢的布班克機場，長堤機場和安大略國際機場運送到俄亥俄，俄勒岡州和美國其他城市。

據稱，被告Sayles在飛行前一夜與快遞員聯繫，預訂他們的行程。快遞員隨後收到一個裝有隱藏一磅毒品的袋子，將負責通過機場的安檢。

2018年6月，被告Sayles為犯罪同夥購買一張機票，這名犯罪同夥在布班克機場接受安檢時，被查出一個裝有6.5磅海洛因的行李，打算運送給俄亥俄州的其他同夥。起訴書稱，同年7月，被告Sayles接上另一位同夥，將這名同夥和一個裝有6.6磅芬太尼的行李送至長堤機場，飛往俄亥俄州的代頓（Dayton）。

2019年1月，被告Sayles透過短信告知一位同夥，準備第二天從安大略國際機場飛往俄勒岡州波特蘭的短途旅行，並提醒對方確保帶多一些東西，讓行李看起來比較滿，否則會露餡。這名同夥隨後攜帶裝有3.2磅海洛因的袋子前往機場。

本案其他犯罪同夥，包括來自聖伯納汀諾（San Bernardino）27歲的Tatijana Bell，和27歲的Keeshanai Monique Wilcher，都對與該案有關的運送毒品聯邦指控表示認罪。Wilcher因在販毒活動中扮演的角色而被判處31個月監禁。

機場 俄亥俄州 長堤

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