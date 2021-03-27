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美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

車禍害死同行女友人 司機涉酒駕被捕

記者邵敏╱綜合報導
阿罕布拉車禍一名女子死亡， 司機涉嫌酒駕被捕，友人在現場獻花悼念死者。（記者邵敏／攝影）
阿罕布拉車禍一名女子死亡， 司機涉嫌酒駕被捕，友人在現場獻花悼念死者。（記者邵敏／攝影）

24日（周三）晚，阿罕布拉（Alhambra）警方逮捕一名男子，他涉嫌謀殺、酒後駕車並撞上電線桿，導致車上一名21歲的年輕女子死亡。車禍後，死亡女子的照片已被擺放在案發之處。

警方表示，案發當晚9時43分，警方接獲報案稱3000 West Valley Boulevard發生車禍。

調查顯示，肇事車輛當時正沿著Valley Boulevard向西行駛，失去控制後撞上一根混凝土電線桿。警方趕到現場時，車輛右側嚴重受損，前排乘客座椅上的年輕女子已無反應，該名女子被迅速送往醫院。

驗屍官發言人Sarah Ardalani說，這名女子於周四凌晨在洛杉磯縣南加州大學醫學中心宣布死亡，驗屍官辦公室當時未公布該女子身分。

警方在現場拘留了兩名成年男性，撞車時他們都在車裡，兩名男子均有輕傷。

警方聲明說，儘管這兩名男子都未承認自己是駕駛，但目擊者確定其中一名男性，22歲的Santa Ana居民Marquez Juan Fuentes Lizardo就是這起事故的駕駛，且有酒精中毒的症狀，呼氣測試證實他血液中的酒精含量是法定上限的兩倍。

目前，Marquez Lizardo因涉嫌謀殺和在酒後或毒品影響下駕駛而被捕，他的保釋金為200萬，另一名男子已被釋放。

阿罕布拉車禍一名女子死亡， 司機涉嫌酒駕被捕，友人在現場獻花悼念死者。（記者邵敏...
阿罕布拉車禍一名女子死亡， 司機涉嫌酒駕被捕，友人在現場獻花悼念死者。（記者邵敏／攝影）
阿罕布拉車禍現場，一名女子死亡， 司機涉嫌酒駕被捕。（記者邵敏／攝影）
阿罕布拉車禍現場，一名女子死亡， 司機涉嫌酒駕被捕。（記者邵敏／攝影）

車禍 加州大學 Boulevard

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