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玩具分性別擬開罰？ 華人：提案無助性別認知

記者張宏╱綜合報導
芭比娃娃（Barbie）也在試圖擺脫其金髮碧眼的形象，現在擁有多種膚色和身體形狀，圖為中國新年娃娃。（Target截圖）
芭比娃娃（Barbie）也在試圖擺脫其金髮碧眼的形象，現在擁有多種膚色和身體形狀，圖為中國新年娃娃。（Target截圖）

加州立法者正在考慮一項法案，該法案規定，如果百貨商店按性別將兒童玩具、衣物和其他物品分開，將受到1000元罰款。不少獲悉此提案的民眾表示，提案莫名和可笑。

根據加州華裔眾議員羅達倫（Evan Low）提出的CA AB2826（19R）提案，如果商店「沒有在收到書面通知後30天內糾正違反這些規定的行為」，對於那些有500名以上員工的百貨商店將被處以1000元罰款。

該提案主張商店不必更改其產品，但不能根據「傳統上是為男孩還是女孩推銷產品」的思路和方式展示產品，也就是在販售男女童服裝與玩具時，不再以「男童（boys）」、「女童（girls）」作為區分，而是直接以「兒童部門」（例如，kid's section）作為統稱。羅達倫認為，兒童一詞比較中性，不必再畫分為男童部與女童部。

提案中也提到，在加州開業的這些大型零售業，如果有網路購物的網站，也應該以兒童部門分區，例如「kids」、「unisex」，或者 「gender neutral」。

最初在去年提出該提案的羅達倫說，他是從一位工作人員那裡想到的，他聲稱她的女兒問她為什麼她本來想要的東西出現在男孩區。

羅達倫上周表示，此舉是兒童能夠無偏見地表達自己的需求。

該提案出台之際，正逢消費者倡導團體越來越多地要求玩具應該不分性別。例如，總部位於英國的「讓玩具成為玩具」（Let Toys Be Toys）組織認為，針對特定性別的玩具和書籍進行銷售，會促進定型觀念，對孩子有害。

近年來，許多玩具製造商一直在更新其經典品牌，希望與當今的孩子建立聯繫並反映更多現代家庭。

製作馬鈴薯形狀的塑料玩具，且有近70年歷史的孩之寶（Hasbro）近日宣布將馬鈴薯先生改名為馬鈴薯頭（Potato Head），這是一個不分性別的新名稱。芭比娃娃（Barbie）也在試圖擺脫其金髮碧眼的形象，現在擁有多種膚色和身體形狀。湯姆斯（Thomas）坦克引擎玩具系列增加了更多女孩角色。美國女孩（American Girl）現在正在賣男孩娃娃。

對於這樣的立法，有華人家長表示很莫名其妙。華人郭女士表示，這樣未免過於政治正確，且還做到罰款的程度。難道這樣做不會混淆孩子的性別認知嗎？

加州 華人 美國

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