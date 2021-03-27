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反對羅達倫玩具不分性別提案 郭宗政：管太多

記者李榮╱聖荷西報導
郭宗政質疑，在政治正確的前提之下，未來姓名的卡片與牌子，是不是也不能分男生女生來賣？（郭宗政提供）
郭宗政質疑，在政治正確的前提之下，未來姓名的卡片與牌子，是不是也不能分男生女生來賣？（郭宗政提供）

加州眾議員羅達倫（Evan Low）所提出的AB 1084法案，要求500人以上的大型零售商店，在販售男女童服裝與玩具時，不得再以「男童（boys）」、「女童（girls）」作為區分，而是以「兒童部門」作為統稱，以破除性別刻板印象，讓小孩自由探索與選擇。立場偏保守派的共和黨加州副主席郭宗政抨擊，提案內容莫名奇妙，「根本是沒事找事，怎麼區分商場的陳設，應該是商家的自由，政府管太多了！」

「這不只是『大政府』管太多，而且已經挑戰了我們的底線與價值。」郭宗政指出，沒有理由要透過立法來限制私人公司的商業決定，該提案完全是不需要，而且多餘的政治舉動。他認為，要購買哪種性別的玩具或衣服屬於個人自由，真要決定也應該是當事孩子、或是家長來決定，立法要求賣場不能以男女生分區陳設商品，毫無道理。

「這些民主黨人沒有更重要的事情做了嗎？」郭宗政進一步說，經濟封鎖多個月以來，很多商家都撐不下去，暫時或者永久歇業。像他9日中午去舊金山華埠，許多商鋪都沒有開門，一片蕭條。可是，還是有民意代表將注意力放在這類政治意味大於實質的議題上，「下一次選舉，共和黨一定要把羅達倫拉下來。我希望羅議員能立法來懲罰那些對亞裔所造成的暴力傷害。這是我們華人加州現在面臨最大的問題，不是什麼玩具分類。」

另一位家長張宏宸也說，自己尊重各類性別取向，但是立法規定商家的分區，「對我來說，是太超過了。」他認為，有帶過小孩去買衣服與玩具就知道，很多小孩根本沒有興趣逛街，小孩沒耐性可能會吵鬧。如果將男女童的衣服、玩具混在一起賣，反而會增添選擇的難度。更何況，他認為這些分類應該是市場機制，或是社會共識的結果，政府應該要將精力放在其他更迫切的議題上。

加州 共和黨 華埠

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