反制歧視 亞裔應善用法律當武器

眾多華裔僑領出席記者會，強調亞裔要善用法律武器，有效反制歧視。（記者邵敏／攝影）

為聲援民主黨亞裔 國會眾議員發起的「全國停止仇視亞裔行動日」，26日上午加州商業基金會會長方孝偉律師，聯合眾多華裔僑領召開記者會，強調亞裔要善用法律作為武器，有效反制歧視 。

影音來源：記者謝雨珊

華裔眾議員趙美心發函表示：自新冠疫情大流行以來，相關的仇視亞裔暴力犯罪已經持續了一年多，亞裔美國 人經歷了長久的痛苦，再也不能保持沉默。只要團結起來反對，就可以停止仇視亞裔行為。

面對近期有增無減的仇視亞裔暴行，方孝偉疾呼，亞裔移民美國不是來做客旅遊，而是生活在這裡。亞裔和其他任何族裔一樣都是美國的主人，同樣會大聲發出自己的聲音。若有人歧視亞裔，亞裔必將加倍反擊。這就是現代的亞裔，亞裔需要站起來，團結起來，呈現自己的力量。

方孝偉指出，曾經的排華法案是美國唯一的排斥單一族裔的法案，華裔在美國歷史上受到長時期的不公平對待不能忘記。他特別強調，執法人員隱形的歧視是現今最該重視的問題，亞裔律師要運用現有的訴訟制度監督各級政府執法人員、檢察官的不積極作為或者隱形歧視。

中國大專院校聯合校友會會長郭文斌希望亞裔積極站出來，隨時將身邊發現的可疑人物、車輛報告警方，阻止可能發生的犯罪。同時他呼籲重視最近提出的將950元以內的搶劫案視為輕罪的SB82提案。「我呼籲選民們，碰到這種提案千萬不能同意，對於任何社區來說都將是災難。 」

美西華人協會會長徐和生提出：「立法要從嚴，執法才容易。」他同時建議亞裔外出時遇到緊急情況，一定要大聲呼救，可以隨身攜帶一個哨子以備不時之需，盡量不要落單。

美西和平協會會長郭志明說，堅決反對一切針對亞裔的歧視、辱罵以及暴力事件，希望所有心存正義感、公道和善念的美國人都能團結在一起，互相扶持，這樣的美國才會有更好的明天。

中國高校聯合會第一任會長劉玉發說，要用合法合理的手段抵制仇恨犯罪，要用自己的拳頭和武器保護自己，在必要時將攻擊者打倒在地。

巾幗會會長Annie Chen說，多年來亞裔為美國社會做出了很多貢獻，但今天很不幸，歧視仇恨在增長，尤其針對亞裔女性。亞裔是美國社會一分子，擁有所有的權利，沒有低人一等。「我們絕不是從哪裡來、要回到哪裡去的族裔。」

「全國停止仇視亞裔行動日」（National Stop Asian Hate Day of Action & Healing)由國會華裔眾議員趙美心、劉雲平、孟昭文等人聯合發起，公開呼籲亞裔各族群以具體行動反制歧視與暴力行為的滋長。

美西和平協會常務副會長梅平安、副會長郭丹、牛坤、毛海笛，美聯盟秘書長劉國根等人參加記者會。