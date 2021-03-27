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「紅月夜」記載150年前華埠屠殺 盼毋忘歷史、反仇恨犯罪

記者丁曙／洛杉磯報導
作家黃馬恩慈（後中）在華美博物館為兒童朗讀紀實小說「紅月夜」。（本報檔案照）
作家黃馬恩慈（後中）在華美博物館為兒童朗讀紀實小說「紅月夜」。（本報檔案照）

洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）數日前與「制止反亞裔仇恨犯罪」（Stop AAPI Hate）聯合創辦人聚會時，回顧19世紀末洛杉磯華埠居民曾經是美國歷史上最大規模的私刑受害者。當時發生一起駭人聽聞的大屠殺導致19人死亡，華人作家著書毋忘歷史，華美博物館製匾警策當下。

在洛杉磯市政廳（尖頂建築）和華美博物館（紅樓）附近，150年前發生了華埠大屠殺仇...
在洛杉磯市政廳（尖頂建築）和華美博物館（紅樓）附近，150年前發生了華埠大屠殺仇恨事件。（記者丁曙／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）大流行一年來，美國仇外心理和偏執情緒激增，歧視和攻擊亞裔的事件頻傳，直到近期的亞特蘭大按摩店八人遇害達到高峰。然而，冰凍三尺非一日之寒，在距離洛杉磯市政廳兩條街道外的舊華埠，1871年10月24日發生一起駭人聽聞的大屠殺，500名白人暴徒圍攻華埠，拆房抓人，槍殺和吊死了18個大人和小孩，後來又有一位傷重者不治，實際死亡19人，約占當時華埠人數的一成。

華裔女作家黃馬恩慈（Angi Ma Wong），根據她的丈夫的家族史，將這起事件寫成了英文紀實小說「紅月夜」(Night of the Red Moon)。事件起因是華埠兩名男子為了爭奪一個女子，在婚禮上發生槍戰，結果流彈打死了一個過路的白人，引發了瘋狂的私刑報復。

由於當時加州法律不許亞裔出庭作證指控白人，九名主要嫌犯在缺乏證據和審判程序有誤的情況下，全部無罪獲釋。該事件不僅是美國歷史上最嚴重的暴亂之一，也間接催生了1882年國會的「排華法案」(Chinese Exclusion Act)。該法案最初設定有效期十年，但國會在1892年和1902年又兩度延長，致使美國華人被「合法化」歧視和侮辱長達30年。

「紅月夜」於1995年出版並獲奬。後來，黃馬恩慈將此書作為歷史教材，在華美博物館讀書會上，向少年和聽眾朗讀，毋忘歷史悲劇，摒棄仇恨犯罪，促進族裔團結，警策當下和未來，共建和諧社會。

華美博物館製作「1871年華埠大屠殺」紀念銅匾。（記者丁曙／攝影）
華美博物館製作「1871年華埠大屠殺」紀念銅匾。（記者丁曙／攝影）

2001年10月24日，華美博物館之友會舉行「洛杉磯華埠大屠殺130周年」紀念銅匾揭幕式。時任館長鄭舒蘭說，為了撫平歷史創痛，敦促主流社會正視歷史，經多次申請終獲市府批准，製作了一塊「華埠大屠殺紀念匾」，用中英兩種文字記載這起歷史事件，安放在博物館內，作為政府向華人社區道歉的另一種形式 。

時任加州眾議員趙美心指出，130年前在這裡發生的大屠殺是一起殘忍事件，華人成為排外主義的犧牲品。針對亞特蘭大按摩店屠殺案，現任聯邦眾議員趙美心指出，這起槍擊案表明，美國亞裔社區已被推到「一個不容忽視的危機點」。此前全國已經發生超過3800起針對亞裔的仇恨和犯罪事件，其中68%受害者是亞裔婦女。當前的仇恨事件激增，已經超過了令人恐懼的極限，並使眾多亞裔美國人擔心自己的生活和環境。

華埠 亞裔 美國

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