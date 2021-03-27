專家：選區重劃不公 削弱少數裔投票權

墨西哥美籍法律辯護和教育基金會(MALDEF)主席兼法律總顧問沙恩茲（Thomas A. Saenz）。（Zoom截圖）

繼 2020年人口普查 之後，美國 即將到來的選區重劃的關鍵性時刻，此舉將決定社區未來10年的政治代表，影響到教育、健康、環保及其他的資源分配。相關專家在26日舉辦線上「選區重劃：選區重劃會幫助或是傷害我們社區的將來」講座。探討不公平操縱之下形成的選區，削弱了少數族裔社區投票 權，許多人認為這是操控抑制選民投票權的另一個形態。

亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）人口普查和投票高級主管Terry Ao Minnis、NAACP Legal Defense and Educational Fund訴訟助理主管Leah Aden、 Loyola法學院法律專家Justin Levitt、法律辯護和教育基金會(MALDEF)主席兼法律總顧問沙恩茲（Thomas A. Saenz）等人作為主講人解讀選區重劃的過程。

沙恩茲表示，重新分區是政府用來重劃政治地區分界線的流程。重新分區適用於舉行地區選舉的各級政府，包括美國眾議院、州議會、市議會、學區委員會、縣議會、司法和水區等。重新分區基於「一人一票」的思想，透過劃分人數相同的地區來確保公平代表民眾聲音。每十年收集一次的人口普查資料就是用於繪製新地圖，以此顯示人口在各州和各地區已呈現的變化和遷移方式。

分區選舉將按照人口同等人數劃分區域。（Zoom截圖）

他說，地區分界線的劃分方式會影響競選公職人員和民選官員。民選官員做出的決定對民眾生活至關重要，涉及從確保學校安全到採用移民政策等各項內容。地區分界線會在接下來的十年中生效，但其政策影響可能會持續更久。

Leah Aden表示，目前的現狀是在很多地區因為白人人口占據大多數，掌握了選舉結果，而少數族裔永遠無法選出最佳想要的人。分區選舉對少數族裔來說非常重要，對於代表性不足的社區，如非裔、西裔、亞裔等將有機會選出自己選擇的候選人並表達自己的需求和興趣。